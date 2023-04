Halle Berry, fotografiată în „costumul Evei” pe balcon! Fanii au taxat-o: „La vârsta ta să postezi nuduri...”

Recent, actrița și-a surprins cei peste 8 milioane de fani cu o fotografie în care apare în „costumul Evei”.

„Fac ce vreau!”, a scris actrița în dreptul imaginii în care apare goală pușcă pe un balcon și bea dintr-un pahar de vin alb.

Dacă unii dintre urmăritori au felicitat-o pentru curaj, dar și pentru felul în care arată, alții i-au transmis că e “disperată după atenție” și că nu mai e la vârsta la care să facă asemenea postări.

„Pe bune? Ai aproape 60 de ani!”, “Bunicuțo, te rugăm să le oferi altora șansa de a străluci! Te adorăm, dar e timpul să lași prostiile astea! Nu mai ești atât de sexy! Te rugăm! ”, “Imaginează-ți că ai peste 50 de ani, ești la menopauză și încă postezi nuduri pentru atenție, în loc să stai să te jocu cu nepoții. Nu mai e important să îmbătrânești cu demnitate”, “O să ajungă ca Britney Spears!”, “Tot necăsătorită și tot nefericită!”, “Da, e clar că femeile pot face orice pentru atenție!”, “De asta nu e măritată!”, sunt doar câteva dintre comentariile postate de urmăritorii actriței.

Halle Berry are trei căsnicii la activ, iar de ultimul soț, actorul Olivier Martinez, a divorțat în 2016. Ea a mai avut o relaţie cu fotomodelul Gabriel Aubry, între 2005 şi 2010. Din relaţia cu Aubry o are pe Nahla, iar din căsnicia cu Olivier Martinez îl are pe Maceo.

De mai bine de trei ani, Halle pare să-și fi găsit liniștea în brațele artistului Van Hunt.

Fotografii: Getty Images/ Instagram