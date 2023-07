Hedi Klum, trup de zeiță la 50 de ani. Supermodelul a atras toate privirile la plajă

Supermodelul și prezentatoarea TV Heidi Klum se află în vacanța în Sardinia, Italia, alaturi de soțul ei, Tom Kaulitz. Cei doi s-au bucurat de o zi pe plajă, fără să le pese de privirile celor din jur și au făcut un adevărat show.

Îmbrăcată într-un costum de baie negru, din două piese, cu un lanț auriu drept accesoriu în zona abdomenului, Heidi Klum a demonstrat încă o dată că vârsta este doar un număr. Deși are 50 de ani, fostul model arată ca o puștoaică și se simte ca una, declarând în trecut că se simte ca la 25 de ani.

"Sincer să fiu, nu las acest număr să îmi schimbe calea sau ceea ce fac. Este, pentru mine, doar un număr, știți? Pentru că eu nu mă simt ca la 50, în interior. Adică, uneori mă uit în oglindă și mă gândesc: "Oh, da, am 50 de ani". Dar, în interior, mă simt ca și cum aș avea 25 de ani. Sunt plină de energie. Soțul meu are 33 de ani și știu că am mai multă energie decât el!", a declarat aceasta pentru Entertainment Tonight.

Pe lângă apariția de pe plaja, Heidi Kluma a făcut ravagii și pe rețelele sociale, cu un clip în care apare la duș, în aer liber.

