Heidi klum, ședință foto incendiară la 49 de ani. A pozat acoperită doar cu protecție solară

Rezultatul ședinței foto a fost publicat de supermodelul și starul TV, în vârstă de 49 de ani, pe Instagram, atrăgând imediat atenția celor 9.7 milioane de urmăritori.

În imaginea respectivă, care va apărea în revista Allure, Heidi Klum a renunțat complet la haine și a pozat acoperită doar de o cantitate generoasă de protecție solară, dezvăluindu-și astfel formele voluptoase. Look-ul inedit a fost completat de o pălărie de soare supradimensionată, machiajul strident al ochilor și rujul roșu de pe buze, ce i-a conferit vedetei un aer sexy.

Fotografia spectaculoasă a fost publicată alături de o descriere, prin care Heidi Klum îi îndeamnă pe urmăritorii ei să folosească protecția solară: „Încă una fierbinte! Nu uitați să purtați protecție solară”.

Nu este pentru prima oara când Heidi Klum colaborează cu revista Allure. În 2012, fotomodelul a realizat o ședință foto nude pentru aceștia.

Heidi Klum a intrat în lumea modelingului la vârsta de 19 ani, după ce a câștigat un concurs de frumusețe în Germania natală, în 1992. Pe lângă cariera strălucită ca model, aceasta a intrat și în lumea actoriei, având apariții în filme și seriale precum "Blow Dry" și "Ella Enchanted", "How I Met Your Mother", "Yes, Dear", și "Sex and the City". În prezent, este unul dintre jurații emisiunii de talente "America's Got Talent.

Sursă foto: Getty Images, Instagram

Vezi și: