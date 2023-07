I se spunea Sexy Brăileanca și era foarte controversată! Cum arată acum Florina Mihăilă 

Potrivit paginii ei de Instagram, acum se ocupă de conținut pentru platforma OnlyFans, iar fizic e tot o femeie senzuală, cu părul blond și cu atitudine puțin provocatoare.

Florina Mihăilă era cunoscută și pentru eforurile ei mari ca mamă, pentru că încă de acum câțiva ani își creştea singură copilul. După cum povestea acum ceva vreme, tatăl micuţului a părăsit-o atunci când ea era însărcinată în cinci luni. Potrivit spynews , aceasta declara:

"Am slăbit foarte mult. Nici înainte nu am fost vreo femeie cu forme, dar în ultima perioadă am slăbit foarte mult, am fost stresată. Problemele care au fost între mine şi tatăl copilului meu. Ne-am despărţit când eram gravidă în cinci luni, s-a îndrăgostit de o altă domnişoară. A fost un şoc. Nu mă aşteptam. L-a văzut doar în poze, nu vorbim. Pe certificatul de naştere este liniuţă. Depindeam de el dacă îl dădeam în judecată să îl trec. Apoi mă şantaja. (...) Dansez în cluburi, merg la diferite evenimente şi în România şi în străinătate. Mama mă ajută, s-a mutat în ţară, ea locuia în Italia"

