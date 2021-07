Iggy Azalea ia o pauză de câțiva ani de la muzică pentru a se concentra pe alte pasiuni

Cântăreața de 31 de ani, pe numele ei real Amethyst Amelia Kelly, va renunța la muzică pentru câțiva ani. Anunțul vine cu doar o lună înainte de lansarea celui de-al treilea album de studio al artistei, care a primit un nume predestinat: End of an Era (Sfârșitul unei epoci).

„End of an Era este atât de special pentru mine deoarece, după ce-l voi lansa luna viitoare, o să iau câțiva ani de pauză pentru a mă concentra pe alte proiecte creative și lucruri care mă pasionează și mă inspiră, pe lângă muzică”, a scris artista pe Twitter.

Fanii cântăreței au fost luați prin surprindere de anunțul de pe rețelele sociale, însă și-au arătat susținerea necondiționată pentru alegerea ei.

„Schimbarea energiei și concentrarea pe ceea ce mă încântă cel mai mult îmi fac bine și sper că veți continua să mă sprijiniți, indiferent de proiectele creative pe care le pregătesc. O să vedeți alte laturi ale mele în viitor”, a adăugat Iggy Azalea .

Vezi mai multe poze în GALERIA FOTO de mai jos!

Albumul End of an Era are 14 piese, dintre care două au fost deja lanate în acest an: Sip It with Tyga și I Am The Stripclub. Pentru cea de-a doua piesă, artista a primit critici din partea fanilor, care au acuzat-o că și-a făcut intenționat culoarea pielii mai neagră în clipul oficial el melodiei.

În replică, artista a precizat că luminile folosite la filmarea videoclipului i-au făcut pe toți din imagini să pară mai întunecați, nu machiajul ei.

Fotografii: Getty Images/Profimediaimages.ro

Vezi și VIDEO: