Ilie Năstase are COVID-19 și a fost internat în spital

Potrivit celor de la Libertatea, Ilie Năstase este vaccinat și se simte bine, dar este totuși sub supravegherea medicilor.

„Mă simt bine, nu am nicio problemă. Nu știu cum m-am infectat. Acum mă simt bine pentru că am avut medicație și mă simt bine. Nu am avut febră, tuse am avut. Sunt vaccinat, uite că nu te ferește de treaba asta. Probabil că dacă nu eram vaccinat aveam o formă mai gravă. Soția mea și-a făcut testul și nu are COVID. Știu că nu am nimic la plămâni și e în regulă”, a spus Ilie Năstase.

foto: Agerpres

