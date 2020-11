Ilie Năstase: ”Dacă vom avea o fetiță, o vom putea îndruma să joace tenis”

Puțini dintre noi știam, poate, că în copilărie, Ilie Năstase a cochetat nu doar cu tenisul, sport care l-a consacrat și i-a adus recunoașterea în întreaga lume, ci și cu fotbalul. Celebrul sportiv a făcut destăinuiri, în premieră, referitoare la acest aspect.

“Am simtit ca voi fi un mare campion când am făcut trecerea de la fotbal la tenis ... (…) Antrenorul de la fotbal mi -a spus, la vremea aceea, că dacă vreau să rămân la fotbal îmi aduce o ciocolată mică; eu i-am spus că mie îmi plac ciocolatele mai mari J. Atunci, antrenorul meu de tenis a fost pe faza, și a doua zi mi-a adus o rachetă (de tenis – n.r.) și o ciocolată mare și … asta a fost! (…) Aveam 12 ani când am jucat primul meci de tenis, la care se uitau părinții noștri, ai mei și ai adversarului meu de atunci, un băiat de la Târgu – Mureș, care m-a bătut cu 6-0 (…). Am început să plâng și să spun că mie nu-mi place să pierd! Am avut ambiția de a nu pierde de la 12 ani!”, a mărturisit marele campion la emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Ilie Năstase, în vârstă de 74 de ani, acum tată a cinci copii, a rememorat, profund impresionat, amintirea cea mai dragă, pe care o are cu mama lui.

“Țin minte că eram un copil de 7-8 ani, și aveam un singur trening. Toată săptămâna mergeam la școală numai cu același trening, iar la sfârșitul săptămânii, mi-l spălam. Mama era o femeie care se ocupa de noi tot timpul, eram șase frați atunci, (…) dar nu aveam posibilitatea să ne întreținem. Singurul care era mai răsărit dintre noi era fratele meu, Costică, mai mare decât mine cu 11 ani, și el deja lucra la Banca Națională. Atunci am avut mare noroc că am dat peste un om extraordinar acolo, dl. Aurel Vijoli, care era guvernatorul Băncii Naționale pe timpul ăla ... (…) Dumnealui, care venea în fiecare sâmbătă, la noi acolo, să vadă meciurile de fotbal, pentru ca locuiam în zona Progresul, trecea prin fața casei, și mama mă punea dezbrăcat la geam, eu avand 2-3 ani, iar dânsul venea și-mi dădea o bancnotă de 10 lei nouă. (…) Nu o luam eu, că eram copil, i-o dădeam mamei”, a povestit emoționat marele sportive.

Ilie Nastase a oferit un raspuns surprinzător după ce a fost intrebat dacă îl doare faptul că niciunul dintre copiii săi nu a făcut performanță în tenis.

“Întrebarea este dificilă … nu cred că mă doare, pentru că nu am vrut să-I forțez pe niciunul dintre copiii mei să facă ceea am făcut eu. Dar, dacă vreunul dintre ei ar fi dorit să joace tenis, sigur că i-aș fi ajutat (…). Acum ne dorim să facem o fetiță, este <ideea> Ioanei (Simion - actuala soție a lui Ilie Năstase – n.r.), care să devină o altă Simona (Halep– n.r.) … dar asta nu-ți garantează nimeni. Sigur, dacă vom avea o fetiță, o vom putea îndruma să joace tenis, îi vom oferi toată susținerea noastră dar, dacă va avea stofă de jucătoare, o să ajungă campioană oricum”, a conchis celebrul sportiv.

