Ilie Năstase, despre conflictul în care a fost acuzat că și-a agresat soția: "Nu a fost nicio problemă"

Presa a scris atunci că Ioana Năstase e în stare e șoc și a sunat la 112 pentru a cere ajutor. Pentru PRO SPORT , Ioana a confirmat cele scrise de jurnaliști și a mărturisit că era extrem de afectată:

"E adevărat ce a apărut în presă. Nu vreau să dau prea multe detalii, pentru mine e foarte important că am reușit să scap teafără pe ușă. Nu vreau să vorbesc urât la adresa lui. (...)Totul a pornit de la o chestie banală, dar nu vă pot detalia. Nu vreau să vorbesc prea multe. Nicodată nu l-am acuzat de ceva, nu sunt geloasă. Era liniște și pace și deodată… Tot ce pot să spun e că el e încărcat din alte părți și vine și se răzbună pe mine. Nu știu ce să vă spun, că acum sunt și sub șoc. M-am speriat foarte tare. Am 45 de ani și m-am speriat foarte tare”.

La ceva vreme după tot ce s-a întâmplat, Ioana a lăsat lucrurile să se calmeze, iar pe pagina ei de Facebook au început să apară din nou fotografii…luminoase. E adevărat, nu s-a mai pozat alături de soțul ei.

Pentru Telekom Sport , Ilie Năstase a spus însă că nu a fost vorba de un conflict cu adevărat problematic:





„N-a fost nici o problemă. Voi aţi făcut , ziariştii şi presa. Într-o relaţie oamenii se mai ceartă. N-a fost nici o bătaie. S-a exagerat ca de fiecare dată. Unele televiziuni au ţinut-o aşa şi două săptămâni. Asta e la noi. Presa este cum este şi nu avem cum să o schimbăm. Presa a fost confiscată de securitate, economia a fost confiscată de securitatate şi n-ai ce să le faci. Ştirile care apar în occident şi virgula dacă e şi pe aia o pun. La noi se face de zece ori mai mare ştirea."

Prin aceste declarații, Ilie Năstase a completat ce spunea în prima parte a lui ianuarie, când declara pentru PRO SPORT că:

„Ce a apărut? Că mi-am bătut soția? Așa spune ea? Nu îmi aduc aminte. Nu a făcut plângere pentru că mă respectă? Dacă așa zice ea, întrebați-o pe ea mai bine…”

