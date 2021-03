Ilie Năstase, pus la zid de soție! Ioana a răbufnit: „Trebuie să ceară ajutor”

Cei doi soți nu se mai înțelegeau, potrivit jurnaliștilor de la ziarul Click, de aproximativ două luni, din momentul în care Ioana a fost agresată de Ilie Năstase.

„Am ajuns acasă şi... am rămas şocată. O ploaie de palme! Folosesc aceşti termeni ca să păstrez cât de cât decenţa. Nu mi s-a întâmplat aşa ceva în viaţa mea. Pentru că nu ştiam dacă mai ies vie, am chemat poliţia. Am ieşit pe uşă, m-am urcat în maşină şi am plecat direct spre Constanţa”, spunea, în luna ianurie, Ioana Năstase.

Acum, soția lui Ilie Năstase a pus piciorul în prag, iar înainte de a cere oficial despărțirea de fostul jucător de tenis a acordat un interviu incredibil, în care a vorbit despre relația lor.

„Eu trec un pic mai greu peste acea zi, iar Ilie Năstase ştie asta. Nu am nevoie să își ceară iertare, dacă el nu crede în ceea ce spune. Nu vreau să mai fiu amăgită, nu mai vreau vorbe goale. Nu mai pot accepta același tip de relație ca și până acum. Vreau mai mult respect. Nu vreau să ne mai facem de râs peste tot, să ne știe toată țara. Avem și noi o vârstă, vreau să trăim frumos și să ne facem viața mai ușoară. I-am cerut doar să se liniștească, ca să pot trece cu tot sufletul peste acele amintiri oribile. Trebuie să lucreze mult cu el, să ceară ajutor specializat pentru a-și tempera caracterul. Este coleric uneori. Trebuie să se liniștească. Numai asta vreau de la el”, a pus, potrivit Gazeta Sporturilor, Ioana Năstase.

