Ilinca Vandici, apariție spectaculoasă din vacanță. Vedeta s-a pozat în cele mai sexy costume de baie

Unul dintre numele cunoscute care se află acolo este Ilinca Vandici, care a plecat alături de soț și de băiețelul lor.

Vedeta are aproape un milion de urmăritori pe contul de Instagram, iar in ultimele zile a postat mai multe fotografii din exotica locație.

Îmbrăcată în diferite costume de baie, Ilinca Vandici a demonstrat încă o dată de ce este considerată una dintre cele mai frumoase femei din România, silueta sa fiind una de invidiat la aproape 35 de ani.

"Ești senzațională", "Fermecătoare, foarte frumoasă și sexy", "Arăți perfect" sunt doar câteva dintre comentariile postate de admiratori.

Într-un interviu acordat pentru perfecte.ro, Ilinca Vandici a făcut câteva mărturisiri despre stilul său de viață și cum reușește să se mențină într-o formă fizică de invidiat.

"Am un regim de viață foarte sănătos și pe perioada sarcinii am avut un regim de viață extrem de sănătos. Am făcut mișcare până în luna a 8-a, am fost pe platourile de filmare tot până atunci.", a declarat aceasta.

