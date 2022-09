Ilinca Vandici, mai sinceră ca niciodată: "Care-i problema dacă am îmbătrânit? Care-i problema dacă sufăr?"

Din perspectiva ei, există foarte multă falsitate în mediul online, același mediu care a taxat-o cu ceva vreme în urmă pentru că a declarat într-un interviu că i-ar permite orice bărbatului iubit. Atunci vedeta a precizat că nu s-a făcut înțeleasă sau a fost interpretată greșit, iar ulterior a declarat că întreg mediul virtual are hibe mari.

"Asta este viața falsă pe care o expunem, sau o expun, sau unii aleg să o expună. Și da, mi se pare că e o reală problemă, asta încerc să fac și în cadrul proiectului „Te ascult”, să vedem viața reală, exact așa cum este ea, cu problemele ei.





Vorbeam cu cineva la un moment dat și îmi spunea că rata adolescenților din întreaga lume care se sinucid din cauza faptului că văd un anumit stil de viață pe rețelele de socializare, nu ajung la el și atunci intră în depresie și ajung la sinucidere, este foarte mare.





Tocmai de aceea militez și îmi doresc din suflet să am cât mai mulți oameni în jurul meu care să se arate exact așa cum sunt ei! Care-i problema dacă am îmbătrânit, care-i problema dacă am un rid sau două sau cinci? Care-i problema dacă am 40 de ani, care-i problema dacă sunt obosită, care-i problema dacă plâng? Care-i problema dacă sufăr, dacă-s tristă? Lucrurile astea normale nu mai sunt normale!"

FOTO: ILINCA VANDICI INSTAGRAM

