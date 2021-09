Iluzie optică spectaculoasă. Vezi această fotografie alb negru sau în culori?

Artistul Stuart Humphryes, originar din Londra, a postat fotografia pe Twitter explicând felul în care aceasta demonstrează iluzia asimilării culorilor.

Artistul a folosit această fotografie care, în realitate, este alb negru, doar că a aplicat peste imagine o grilă colorată.

Stuart a explicat apoi iluzia optică: creierul nostru ”umple spațiile” când vine vorba de percepția culorii, aplicând culorile de pe liniile fine întregii imagini.

This is fascinating & shows how weak colour information can be on a photo for the brain to fill in the gaps and "colourise" it for you. It's a black & white photo, but overlaid with a thin grid of coloured lines. They're enough to trick your mind into seeing a full colour image pic.twitter.com/S0evEvxoK8