Imagine rară cu cei doi băieți ai lui Britney Spears! Ce mari s-au făcut Sean și Jayden

Recent, pe contul de socializare al artistei a avut loc o “premieră”. Britney a postat o imagine cu cei doi băieți ai ei, Sean Preston și Jayden James. Deși au 15, respectiv 14 ani, adolescenții au întrecut-o pe mama lor în înălțime.

“Este incredibil cum zboară timpul...Băieții mei sunt atât de mari acum. Știu, știu...este foarte greu pentru orice mamă, în special o mamă cu băieți, să-i vadă cum cresc atât de repede. Sunt extrem de norocoasă pentru că băieții mei sunt atât de gentili și buni, așa că trebuie să fi făcut ceva bun în viața asta. Nu am postat fotografii cu ei de ceva vreme pentru că sunt la vârsta la care vor să-și exprime propriile identițăți și chiar înțeleg asta. Dar m-am străduit să editez fotografiile astea și ghiciți ce? În cele din urmă m-au lăsat să le postez. Voi merge să sărbătoresc acum... Oh, nu, cred că mamele cool nu fac asta. Ok, atunci voi citi o carte”, a glumit Britney.

Fotografia în care artista apare alături de cei doi băieți pe un câmp a adunat peste 1,4 milioane de like-uri. Printre miile de fani care i-au comentat la postare se numără și logodnicul ei, Sam Ashagari. “Leoaica și puii ei”, a scris acesta pe Instagram.

“Imaginează-ți cum ar fi să le spui oamenilor că mama ta e Britney Spears?”, “Cea mai cool mămică!”, “Mă bucur atât de mult să vă văd pe toți împreună”, “Asta mă face atât de fericit. Știm că ei sunt viața ta! Ești o mamă bună, Britney” – sunt câteva dintre mesajele postate de fanii cântăreței.

Britney a pierdut custodia fiilor ei în 2008

Sean și Jayden sunt copiii lui Britney Spears din căsnicia cu dansatorul Kevin Federline. Cei doi au divorțat în 2007, după trei ani de mariaj. Britney Spears a depus actele de divorț în noiembrie 2006, cerând în instanță custodia ambilor copii. La fel a făcut și tatăl lor, Kevin Federline. Cel din urmă a avut și câștig de cauză.

Procesul de divorț a durat până în iulie 2007, pentru ca în octombrie, Federline să obțină în instanță dreptul de a locui împreună cu băieții lui în casa pe care el o ridicase pentru întreaga familie.În 3 ianuarie 2008, Poliția a intervenit acasă la Britney după ce artista a refuzat să-i lase pe copii să se întoarcă la tatăl lor, încuindu-se într-o cameră împreună cu fiul ei cel mic, Jayden. Solista a fost luată cu targa de acasă și internată într-un spital din Los Angeles, după ce ar fi consumat substanțe interzise. În urma acestui scandal, Kevin Federline a câștigat în instanță custodia copiilor lor, cu program de vizitare pentru Britney Spears.

De atunci, artista le plătește lunar pensie alimentară, iar suma nu este deloc una modifică. În 2018, Britney îi vira fostului soț, lunar, în conturi peste 20.000 de dolari.

