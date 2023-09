Imagini ireale cu discuțiile dintre Oana Roman și Marius Elisei! Mesaje compromițătoare: „Să nu uiți niciodată”

După mai multe neînțelegeri, Oana Roman și Marius Elisei au decis să meargă pe drumuri separate, dar să rămână totuși în relații civilizate de dragul fiicei lor, Isabela. Mulți dintre cei care îi urmăresc au crezut că nu vor sta despărțiți prea mult timp, dar se pare că fiica lui Petre Roman a fost foarte sigură de data aceasta.

Marius Elisei nu a stat pe loc între timp, așa că și-a făcut o nouă relație, după luni bune de „singurătate”. Bărbatul s-a afișat de curând cu noua sa parteneră, iar publicul a luat foc.

„Nu mă mai întrebați de Oana, vă rog eu frumos. Despre ea o întrebați pe ea. Da, iubesc din nou, am o altă relație și simt că acum am tot ceea ce îmi doresc, multă liniște și fericire, altceva nu-mi mai doresc. Numele ei e secret. Nu are nicio relevanță numele ei, contează că eu mă simt bine și sunt foarte fericit”, a spus el pentru CANCAN.

Între timp, Oana Roman a avut o reacție tranșantă în mediul online. Vedeta nu a stat deloc pe gânduri și a publicat o serie de mesaje compromițătoare cu Marius Elisei. (Vezi în galeria de mai sus)

„Nici mama ta, nici tatăl tău nu te iubesc cât te iubesc eu pe tine.”

„Te iubesc. Ești frumoasă și minunată. Și te voi iubi toată viața.”

„Noaptea ce a venit, ochii au obosit, sufletul liniștit...noapte bună om fericit. I love you. Nu-ți mai scriu așa iubirea mea....dacă deranjează.”

„Să nu uiți niciodată că te-am iubit și te iubesc mult. Îți mai spun că 100% nu o să te mai stresez... O să te las în pace... Nu o să te mai deranjez... Pentru că vreau să fii bine... Fericită, liniștită, zâmbitoare... Pot spune că mâna pe inima că garantez cele spuse mai sus... De ce îmi dai cu seen?”, sunt doar câteva mesaje dezvăluite de Oana Roman.

Foto: Instagram