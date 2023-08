Imaginile cu care Nick Jonas a topit inimile fanilor! Cum s-a fotografiat alături de soția Priyanka și fiica Malti

Anul trecut, în mai, fosta Miss World și cântărețul au anunțat că au devenit părinții unei fetițe cu ajutorul unei mame-surogat. Malti a venit pe lume în ianuarie 2022, însă cuplul a făcut anunțul câteva luni mai târziu.

Nick Jonas a postat recent pe contul de Instagram mai multe fotografii din vacanța la plajă pe care a petrecut-o alături de frumoasa sa familie.

„Iulie a fost un film!”, a scris Jonas în dreptul imaginilor care au adunat peste 1,8 milioane de like-uri.

Într-una din imagini, Nick apare la malul mării alături de Priyanka și fetița lor, Malti. O altă fotografie îl arată pe Nick în timp ce se joacă cu fetița într-o piscină pe un iaht. Tot în iulie, artistul a sărbători-o pe Priyanka. Actrița a împlinit 41 de ani, iar Nick i-a organizat o petrecere și a surprins-o cu buchete imense de flori. (Mai multe poze în GALERIA FOTO de mai jos)

„Ce familie adorabilă!”, „Nick, ești un norocos!”, „Ai o familie superbă! Sunt atât de fericită pentru tine!”, „Sunteți adorabili împreună! Vă iubesc!”, „Cea mai frumoasă familie pe care am văzut-o vreodată”, sunt doar câteva dintre comentariile postate de fanii actorului.

În luna mai, Priyanka a apărut într-un episod al emisiunii Watch What Happens Live cu Andy Cohen și a vorbit cu încântare despre fiica ei. „Ea se descurcă foarte bine. Este aici în New York cu noi. Malti este magică! Doarme oricând și este cel mai fericit, cel mai vesel copil din lume”, a spus actrița. Nick și Priyanka s-a căsătorit în anul 2018.

Fotografii: Getty Images/ Instagram