“Înainte eram un sex symbol, acum sunt o mașină de făcut copii plină de vergeturi”. Ashley Graham, despre corpul ei după nașteri

În ianuarie, Ashley Graham, care era deja mama unui băiețel, a mai adus pe lume încă doi, gemeni. Chiar dacă este model plus size și și-a acceptat formele voluptoase, modelul a avut totuși un șoc când și-a văzut corpul după nașterea gemenilor. Ashley a dezvăluit că burta i s-a umplut de vergeturi, iar acest lucru a demoralizat-o.

“După naștere, a trebuit să învăț să îmi iubesc din nou corpul. Înainte eram un sex symbol, acum sunt o mașină de făcut copii plină de vergeturi”, a spus vedeta.

Ashley și-a învins temerile și a postat o imagine cu burta sa cu vergeturi pe rețelele de socializare. Apoi și-a găsit liniștea. “După ce am postat acea imagine, am reușit să găsesc din nou pacea - cu mine și cu corpul meu. Nașterea a fost incredibilă, însă experiență de după a fost copleșitoare. Multă vreme nici nu am putut să merg ca lumea, dar să mai fac și sport… Tremuram, nu mă regăseam…Plănuisem să mă întorc la munca după 8 săptămâni, dar eram un dezastru. Când mă uitam în oglindă, încă păream însărcinată”, a spus Ashley.

Din fericire, vedeta a depășit acele momente și și-a revenit exemplar. A pozat în costum de baie pentru noua sa colecție de costume de baie și lenjerie intimă, iar săptămâna trecută a strălucit la Cannes, atât pe covorul roșu, cât și pe catwalk.

