INNA, interviu exclusiv despre 2020, despre regrete, planuri și despre iubitul ei: “Răzvan (Deliric) este un om special” 

Sărbătorile acestea îi putem fi alături la premiile muzicale care încheie anul în mod special: The Artist Awards, unde INNA a fost nominalizată.

The Artist Awards se vor difuza pe 28 decembrie, la PRO TV și vor fi premiați artiștii câștigători ai categoriilor Best New Act, Best DJ/ Electronic/ Dance Act, Best trap act, Best Video, Best Song, Best Collaboration, Best Female, Best Male, Favorite Artist, Beauty Award, Content Creator of the year, Best TikTok și The Artist.





Până atunci însă, INNA oferă un interviu special pentru perfecte.ro, în care vorbește despre ce a însemnat pentru ea 2020, dar și despre relația ei de iubire cu Deliric. Răzvan Eremia, pe numele lui de scenă Deliric, se află în industria muzicală de foarte mulți ani și este unul dintre cei mai apreciați rapperi din România. Însă artistul nu se ocupă doar cu muzica, ci are și o afacere –un brad personal de haine. Cei doi au vorbit despre relația lor în acest an, semn că 2020 a adus și lucruri bune și pline de iubire.





Se încheie un an ca niciun alt an! Cum ai descrie tu 2020 din prespectiva ta?

Un an complicat, cu multe schimbări, cu o viață pe care am trăit-o departe de scenă, cu prea puține călătorii, un an atipic, dar în care am învățat despre mine că mă pot adapta.





Spune-mi trei dintre cele mai importante motive pentru care ești recunoascătare anul acesta…

Pentru că am putut continua să fac muzică, pentru iubire și pentru că toți cei dragi ai mei sunt bine.

Spune-mi un mare regret pe care îl ai în legătură cu acest an…

Nu am putut fi aproape de toți cei dragi mie.

Găsește un cuvânt care să descrie tot 2020 pentru tine….

Schimbare.

Sunt mulți care în 2020 s-au cunoscut pe ei înșiși mai bine, în condițiile în care multe lucruri s-au oprit. Ce ai aflat tu despre tine și nu știai?

Că mă pot adapta ușor, că pot trăi intens indiferent de loc sau situație.

Vara a fost plină de știri legate de faptul că Inna iubește și e iubită în cea mai frumoasă relație! Cum stai iarna la acest capitol?

La fel de bine.





Ce poți să îmi spui despre iubitul tău?

Este un om special.

Ce cadou îți dorești de Sărbători, dar ceva palpabil, concret –un obiect, o supriză…



.

Nu îmi doresc ceva anume, dar reușesc de fiecare dată să mă bucur de cadourile de la cei dragi care mă cunosc bine și știu să mă surprindă.

Cum arată pentru tine sărbătorile PERFECTE? Dacă le-ai trăit deja, cum au fost? Dacă nu, cum vrei să fie?

Mai tot timpul de Crăciun petrec cu familia. De Revelion eram pe scenă. Anul acesta, nu știu încă unde mă va găsi Revelionul, dar de Crăciun voi fi tot cu familia.





Care e principalul obiectiv pe plan profesional în 2021?

Sper să reîncepem concertele, să fiu iar pe scenă, să lansez multă muzică.

Dar pe plan personal, ce îți dorești cel mai tare, în afară de sănătate?

Să fiu bine!





FOTO: GLOBAL RECORDS