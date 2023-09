Inna, o nouă apariție spectaculoasă în costum de baie: „Ești ireală, ești divină!”

Artista, care are agenda plină de concerte, ține legătura în permanență cu fanii ei, care nu sunt deloc puțini la număr. Doar pe Instagram, iubita lui Deliric are peste 3,1 milioane de urmăritori.

Recent, Inna a profitat de timpul liber dintre două concerte și a bifat un shooting incendiar în costum de baie.

Cântăreața s-a lăsat fotografiată într-un costum de baie minuscul, care i-a pus în evidență picioarele tonifiate și abdomenul plat. Nici bustul generos n-a trecut neobservat de fanii dornici s-o complimenteze.

Imaginile postate de Inna au adunat zeci de mii de like-uri și numeroase comentarii.

„Întotdeauna faci ca imaginația oamenilor să o ia razna când apari în costum de baie. Ești atât de sexy!”, „Ești ireală! Ești divină”, „Ce femeie!”, „Inna, superbe pozele!”, „Diva”, „Cât de sexy poți fi!”, sunt câteva dintre mesajele postate de fanii Innei.

Cum se menține în formă Inna

Chiar dacă are un program încărcat, Inna are un stil de viață echilibrat și nu face excese. Are grijă ce mănâncă, dar face și mult sport.

„Sunt departe de a fi perfectă, dar am și noroc genetic, am și grijă ce mănânc, să fac sport, mișcare. Folosesc și Photoshop pentru ședințele foto profesionale, puțin programe de editare. Nu țin dietă și nu am ținut niciodată, dar de peste un an mănânc vegan, am grijă la alimentație. Îmi place să mănânc sushi, îmi plac pastele, hummus, legume”, decla Inna într-un interviu pentru VIVA!.

Fotografii: Instagram @Inna