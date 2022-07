Inna și Jennifer Lopez, una mai sexy ca alta în costumul de baie care face furori printre vedete

Fie că e vară sau nu, Inna găsește mereu un loc însorit în care să facă plajă. Așa că artista și-a delectat fanii cu imagini sexy în costum de baie, încă de la începutul anului. Sutiene extrem de decupate, slipi minuscul, costum de baie din pietre prețioase - Inna știe cu siguranță cum să se facă remarcată.

Cântăreața are chiar și un costum în stilul celui mai recent postat de Jennifer Lopez pe rețelele de socializare. Vara asta costumele de baie cu decupaje sunt printre cele mai apreciate de vedete.

“Sunt departe de a fi perfectă, dar am și noroc genetic, am și grijă ce mănânc, să fac sport, mișcare. Folosesc și Photoshop pentru ședințele foto profesionale, puțîn programe de editare. Nu țîn dietă și nu am ținut niciodată, dar de peste un an mănânc vegan, am grijă la alimentație. Îmi place să mănânc sushi, îmi plac paștele, hummus, legume”, spunea Inna într-un interviu pentru revista Viva.

Desigur, din topul celor mai hot apariții la plajă nu puteau să lipsească Lidia Buble, Alexandra Stan sau Raluka. Vezi in GALERIA FOTO de mai jos!