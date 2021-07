Interpreta hitului mondial “Jerusalema”, în scandal cu casa de producție: “Nu am fost plătită niciun cent”

Mai mult, clipul melodiei a lansat și o provocare de dans, intitulată “Jerusalema Challenge”, care s-a viralizat rapid în social media.

În ciuda succesului global, Nomcedo Zikode, interpreta melodiei, spune că nu a primit niciun ban pentru drepturile de autor.

Melodia a fost compusă de Master KG și Nomcebo Zikode și a devenit un succes global la începutul anului 2020. Nomcedo vrea să dea în judecată casa de producție, care între timp a și înlocuit-o cu o altă cântăreață.

“Vocea și versurile mele sunt cunoscute la nivel global, dar încă aștept ceea ce mi se cuvine. (…) Nu am fost plătită niciun cent de casa de producţie pentru Jerusalema, în ciuda succesului global. Am fost umilită și s-au făcut eforturi pentru a mi se marginaliza contribuția. Dragostea și suportul continuu din partea fanilor Jerusalema au fost forța și ancora mea în aceste momente dificile. Eu, ca femeie artist, nu mai pot să tac. Avocații mei se ocupă acum de caz”, a scris Nomcebo pe contul de Twitter, potrivit The Guardian.

Master KG spune că neînțelegerile au pornit de la faptul că artista își dorește, de fapt, o parte mai mare din încasări decât s-a convenit inițial. „Acordul pentru Jerusalema este de 50/50 între mine și Nomcebo, dar ea vrea 70% și eu ar trebuie să primesc 30%”, a susținut Master KG. El a mai spus că Nomcedo ar fi primit deja 75.000 de lire sterline.

Artista a furnizat în exclusivitate pentru Adevărul mai multe detalii privind litigiul. “Propunerea financiară înaintată de către casa de discuri a fost de neacceptat. Am început deja procedurile în instanţă. Procentul de 50% la care face referire casa de discuri că mi l-ar fi oferit nu este cel real, nu pot spune deocamdată ce procent am cerut”, a declarat Nomcebo Zikode pentru sursa menționată mai sus.

