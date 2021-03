Interviu cu Andrea Filip. Cum a reușit să vindece zeci de mii de oameni  de dependențe, obiceiuri și temeri, prin tehnici spirituale

Într-o perioadă în care întreg mapamondul este acoperit de temeri şi de incertitudini şi în care cele mai multe dintre discuții se invart în jurul pandemiei şi al schimbărilor interioare şi exterioare generate de aceasta, Andrea Filip, master trainer şi terapeut spiritual cu peste 20 de ani de experiență în formare spirituală, aduce soluții concrete şi tehnici la îndemana oricui pentru eliberarea de frici, dependențe, obişnuințe care blocheaza existența oamenilor.

Inainte de a-i ajuta pe alții să lucreze la interiorul lor, Andrea Filip a încercat tehnicile pe propria persoană, traieşte o viață armonioasă pe care şi-a proiectat-o în urmă cu mulți ani şi şi-a impus cateva reguli de existență care o ajută să poata fi pregatită să îi ajute pe alții. Fără să judece sau să critice, iubind tot şi pe toată lumea necondiționat si asumandu-şi 100% răspunderea pentru tot ceea ce gandeşte, simte sau face, Andrea Filip îi invită pe “exploratorii” de linişte, de echilibru, de cunoaştere în universul ei pentru regăsirea strălucirii lor.

1. Andrea Filip este un nume pe care cei preocupați de zona spirituală și mentală îl cunosc de la zecile de conferințe, cursuri și evenimente din ultimii 20 de ani. Când și cum ai reușit să intri în acest domeniu?

"Oficial am intrat din 2012 când am început să predau cursurile de ThetaHealing și seminarii pe teme de dezvoltare personală și spiritualitate. Au fost o surpriza și pentru mine, când am început să facem seminarii, sutele, apoi miile de oameni din toată țara și din străinătate care au venit și au ascultat mesajele transmise. Nici în vis nu știam că voi găsi o asemenea deschidere. Privind retrospectiv sunt extrem de fericită că am putut să contribui în acest fel la popularizarea unor concepte precum subconștient, meditație, reprogramare mentală, eliberare emoțională, scala conștiinței.

Câțiva ani a fost o muncă asiduă, aveam peste 200 de zile pe an livrate (cum se zice în training). A contribuit semnificativ și invitația la emisiuni TV importante, precum și publicarea cărții Regăsește-ți strălucirea în 2015.

Peste 2000 de oameni au fost la cele 200+ cursuri de ThetaHealing, peste 30.000 la evenimente în sală și online dedicate evoluției profesionale, personale și spirituale, peste 5000 cărți vândute. Pentru mine sunt rezultate care mă bucură, mă inspiră, mă onorează. Înseamnă că, în felul meu bănățean, cu englezisme pe alături, dar cu pasiunea omului care împărtășește din ceea ce crede și a trăit cu adevărat, reușesc să vorbesc într-un fel care ajunge la mințile și sufletele celor care mă ascultă.

Reușita a fost determinată de o serie de sincronicități, în care nu pot decât să cred că a fost intervenția divină, dar anonimă".

2. Evoluția ta în zona spirituală a avut un ecou, cu fiecare curs, mai puternic în comunitatea ta. Care crezi că este mixul de ingrediente care te-au făcut să crești constant ca expertiză, rezultate și notorietate în domeniul spiritualității din Romania?

"Mixul de ingredinte conține în primul rand o familie care mă susține, un soț super tare, doi copii magici și o mamă faină. În al doilea rand, echipa Andrea Filip, “băiatul” de la butoane care preferă să fie discret și anonim, bonele copiilor care îmi oferă timpul să îmi împlinesc chemarea. În al treilea rand, zeci de oameni care mi-au susținut ideile și sunt tare faini: cei ce mi-au făcut site-urile, cei care au fost asistenți voluntari la cursuri, personalul de la sălile de curs și mulți altii. Am ales sau am găsit oameni faini peste tot care nu doar că mă ajută, ci într-un fel îmi devin prieteni, familie de suflete. Tehnic vorbind, în termeni de promovare, a fost mixul de evenimente în sala, transmisii online, conturile de facebook, menținerea legăturii cu cei inspirați de mesajul meu prin newsletter. Foarte important este canalul de YouTube și seria de “Perspective” prin care am răspuns nevoilor de informare, idei și inspirație ale celor care mă urmăresc. Aceste Perspective au aproape 2.000.000 de vizualizări, semn că își împlinesc scopul de a ajuta.

Ca intenție, faptul că spun lucrurile pe șleau, că sunt un fel de lăutar care își adaptează muzica audientei, că împărtășesc din ceea ce funcționează sunt câțiva factori care mi s-a spus că plac.

Cel mai important însă cred că sunt Adevărul și Divinitatea, iar acestea rezonează cu o coarda sensibilă a fiecăruia. Intenția mea este ca Adevăruri înalte să fie comunicate, atât cât stiu, înțeleg și pot. Aduc în prim plan cât este de fain să facem loc spiritualității în viața noastră, așa cum o înțelegem fiecare. Cred că e important să ne creăm, intensificăm sau dezvoltăm o relație, o trăire interioară sau să facem loc în viața noastră pentru Dumnezeu și Voința sa pentru noi."

3. Cum s-a schimbat personal viața ta de când ai descoperit zona spirituală?

"Mi-am regăsit interesul pentru spiritualitate prin 2004, iar de atunci totul este schimbat în viața mea. Relațiile cu mama, soțul, prietenii sunt bune și din ce în ce mai bune. Domeniul financiar, inclusiv “posesiunile” materiale sunt la un nivel împlinitor. Îmi iubesc meseria de trainer și ceea ce predau mă reprezintă, mă bucură, mă inspiră. Avem doi copii minunați. Mă simt din ce în ce mai vindecată în interior, s-au redus conflictele interioare, am scăpat și de o depresie post-natală. Mă simt susținută și iubită, de oameni, de viață, de divinitate.

Iar ocazional, când nimic nu funcționează și mă simt rău, am instrumente de lucru cu mintea și emoțiile mele pe care le pun în acțiune și mă readuc la bucuria de viață. Uneori durează mai mult sau e mai provocator, dar stiu că se rezolvă și voi ieși din orice provocare internă sau externă mai liberă, mai iubitoare și poate chiar mai înțeleaptă."

4. Ultimele luni au fost de grea încercare pentru oamenii de pe întreagă planeta. Au fost nevoiți să se lupte cu frici, cu un stil de viață nou, să se uite practic într-o oglindă pe care se pusese praful de ceva vreme. Cum ai descrie din punct de vedere spiritual perioada pandemiei din 2020?

"O oportunitate pentru salturi cuantice. Prin aceasta înțeleg că dintr-un mod de operare inerțial, în care azi-mâine-poimâine fac același lucru, acum am ocazia să mă opresc, să (mă) evaluez și să îmi resetez GPS-ul. Cei mai mulți au profitat pentru a face curățenie, în casă și în relații. Alții au început să se uite și în interior, s-au apucat de cursuri noi, de sport, de meditații. E bine, pentru Planetă, pentru omenire și pentru indivizi. Cei care se agată de vechiul fel de a fi rămân în suferință, alții pot evolua într-un an cât alții în 10."

5. Care este aportul specialiștilor în spiritualitate în astfel de perioade? Cum pot ei ajuta concret oamenii să rămână “sănătoși” sufletește și mental după astfel de perioade?

"Toți suntem sănătoși și bolnavi, doar proporția diferă. Unii pot fi sănătoși fizic, dar abuzivi verbal, emoțional și fizic cu alții, ceea ce este o formă de afecțiune chiar daca nu o diagnosticăm ca atare. Alții sunt bolnavi fizic, dar emoțional sunt “pâinea lui Dumnezeu”. Totul este o chestiune de perspectivă și intenție. “Sănătatea” sufletească și mentală aș echivala-o cu o stare de pace, iubire în care ceea ce ești, zici și faci aduce alinare, vindecare și face bine altora, inclusiv ție.

Orice demers spiritual te pune față în față cu alte nivele ale ființei tale, decât cele evidente la o primă auto-evaluare. Astfel oamenii descoperă componente din subconștient și înțeleg cum acestea îi influențează. Familiarizarea cu acesta e mare lucru și va cere timp. Avem multe substraturi. Ca să enumăr doar câteva: dependențe emoționale, centri energetici, meridiane, egregoare, planuri ale existenței, dimensiuni spirituale, vieți anterioare, karma de neam, karma personală, inconștiente, arhetipuri, s.a. Instrumentele spirituale cele mai importante sunt meditația și rugăciunea.

Meditația poate fi contemplativă sau introspectivă. Contemplarea înseamnă să privești cu detașare viața și pe tine, să observi fluxul gândurilor, acțiunilor, vorbirii. Introspecția presupune să intri în adâncurile minții pentru a-i cunoaște mecanismele și componentele.

Rugăciunea poate fi și ea deschisă sau directiva, un fel de Facă-se Voia ta versus “Doamne, da-mi …”.

Meditația se poate combina cu rugăciunea și una dintre formele rezultante este ThetaHealing.

Când meditația este orientată spre cunoașterea minții ne ducem spre psihologie și în speță seamănă pe alocuri cu psihanaliza.

Interesant este că sunt multe tehnici, acestea se completează, se întrepătrund și fiecare își aduce aportul la o stare de mai bine. Trebuie ca fiecare să își asculte intuiția și să se lase ghidat spre tehnica și terapeutul care îi inspiră încredere. Credința este importantă în vindecare și încrederea în terapeut, esențială.

Există și tehnici care lucrează cu biocampurile, cu energia omului, precum acupunctura, reflexologia, bowen. Altele cu eliberarea emoțiilor din corp prin mișcare: TRE, Vindecare dinamică, dansuri terapeutice.

De-a lungul timpului am încercat multe și fiecare mi-a folosit. Cel mai mult în prezent folosesc ThetaHealing de Vianna Stibal, Letting go – Calea renunțării a lui David Hawkins și Metoda Sedona. Evident aplic mixul optim pentru fiecare situație și îl condimentez cu alte practici care îmi sunt deja atât de naturale încât nici nu le mai simt ca pe o tehnică. Pentru cei interesați am reunit 77 de practici pentru o viață mai bună în cartea mea Regăsește-ți strălucirea".

6. Ce trebuie să aibă un om că să ajungă inițiat spiritual? Dar pentru a putea practica tehnicile de spiritualitate? Dar pentru a le preda altora?

"Termenul de inițiere are un iz mistic și, personal, nu rezonez cu el. Toți suntem deja inițiați de la creație, fiind spirite care avem o experiență umană. Tehnicile sunt doar căi prin care ne regăsim esența, ne reamintim și ne reconectăm cu adevărul despre noi înșine, dincolo de minte. Cum spun înțelepții “mana care indică Luna nu este Luna”. Ceea ce iubesc la ThetaHealing, Letting go și Metoda Sedona este că toate acestea sunt căi care ne ajută să facem diferența intre Sine și sine.



Noi suntem educați și credem că suntem o compoziție formată din gândurile pe care le avem, emoțiile pe care le simțim, amintirile pe care le purtăm, senzațiile intermediate de corp, percepțiile modulate prin gândire și corpul fizic. Ceea ce ne reamintesc învățătorii spirituali este că suntem mai mult decât atât, iar că unele din cele enumerate mai devreme nici macar nu sunt reale. Ce fac practicile este că ne dau experiența subiectivă, personală, că suntem mai mult decât credeam sau chiar că suntem dincolo de acestea. Ele ne iau de mânuță și ne ajută să dam la o parte valul iluziilor și să ne conectăm cu Sinele divin.

Fiecare tehnică o poți învăța de la cineva format, o poți practica, apoi să o predai altora odată ce știi ce face.

De exemplu, predau un curs care se numește Regăsește-ți libertatea. Cursanții învață în primul rand cum să se elibereze ei prin metodele propuse de depedențe, obișnuințe și atașamente. Folosesc în acest scop atât teoria despre subconștient, ce ține în existență dependențele, diverse tipuri de meditații pentru a-și liniști mintea și a-și accesa subconștientul și inconștientul, iar prin vizualizare și metode de eliberare scapă de gânduri, emoții, amintiri și alte elemente nedorite."

7. Parcursul tău academic este stufos, plin de împliniri dar și de căutări. Liceu de Informatică, Facultate de Studii Economice, Facultate de design interior, master în Psihanaliză și acum Facultatea de Psihologie. Asta dacă nu punem la socoteală și toată formarea ta spirituala din America, cea care a dus la certificarea ta internațională că Master Certificate Trainer în Theta-Healing. Ești un om care atunci când descoperă o pasiune face și o scoală sau ești genul care își caută în permanenta drumul? Cum ai descrie parcursul tău academic și ce mai urmează la acest capitol?

"Parcursul meu a fost unul al “omului renașterii”. Aceștia făceau de toate. Nu am înțeles mixul și de ce colindam atâtea alei până când am început să predau spiritualitate și mă găseam în situația de a “traduce” concepte prin analogii, paralele și metafore în diverse domenii încât să mă fac ușor înțeleasă și de un economist, și de un inginer, și de un artist.

Totodată găsesc plăcere și mă ajută tot ce am învățat înainte. Studiile economice mă ajută să îmi gestionez afacerea, designul îmi dă “un ochi” pentru frumos cum a fost lansarea cărții “Regăsește-ți strălucirea” cu o prezentare veselă, inspirațională. Psihanaliza mi-a adus profunzime și limbaj mai complex pentru a înțelege dinamica din terapii și cursuri.

Îmi place să învăț și sunt o cititoare pasionată. Am o bibliotecă de sute de cărți și, precum spunea Umberto Eco, ceea ce mă bucură nu sunt cele pe care le-am parcurs ci misterele care se ascund în cele care mă așteptă să le răsfoiesc. Cu excepția celor super tari precum cărțile lui David R Hawkins, Huang po și alti câțiva la care revin din timp în timp. Ca și cursuri, chiar și în prezent studiez, dar păstrez misterul asupra a ceea ce urmează. După teorie întotdeauna aplic, iar dacă, după aplicare, funcționează, cu bucurie voi împărtăși. Ca să fiu un trainer și un învățător spiritual tot mai bun și mai eliberat, lucrez cu mine prin tot ceea ce mă cheamă la un moment dat."

8. Ai o familie frumoasa, o mamă alaturi de tine în treburile de casă, un soț care te ajută în toate și doi copii: băiat și fetiță. Acesta a fost tabloul de familie pe care ți l-ai dorit dintotdeauna? Crezi că avansarea ta spirituala a ajutat la armonia pe care o ai azi?

"Da, în 2006 mi-am făcut un tablou al viziunii (vision board) pentru cum vreau să arate viața mea peste 20 de ani, adică în 2026 și deja în mare parte îmi trăiesc visele. Cei doi copii, soțul, călătoriile, prietenii și multe altele sunt o realitate. Au mai rămas câteva borne, dar mai este timp pentru ele. Cu siguranță dedicarea pentru evoluția spirituală, așa cum am înțeles-o mai ales după ce m-am familiarizat cu Scala Conștiinței a lui David Hawkins, a făcut toată diferența."

9. Care sunt secretele tale de menținere a binelui tău personal acasă și în viață, în general?

"Lucrez cu mine. Ceea ce vindec în mine are efect direct și imediat asupra relațiilor mele. Cel mai des aplic metodele de eliberare emoțională (cum ar fi cântecul inimii din ThetaHealing sau eliberările cu Letting go și Metoda Sedona). Pe locul doi, mă eliberez de judecăți și critici. Îmi doresc să ajung în starea de a fi fară judecăți, față de mine și de alții. Să iubesc tot și pe toată lumea necondiționat. Mai am ceva de lucru, totuși. Nu mai cred că alții mă fac fericită sau nefericită. Mi-am asumat 100% răspunderea pentru tot ceea ce gândesc, simt și fac corecțiile necesare când o dau în bară."

10. Un trainer și terapeut spiritual care, de cele mai multe ori, pornește pe drumul acesta prin rezolvarea propriilor probleme, mai are vreodată nevoie de ajutorul cuiva în depășirea blocajelor și a evenimentelor mai puțin plăcute din viață? Cum arata și cum se rezolva astăzi problemele Andreei Filip?

"Da, toți avem nevoie de ajutor, pentru că, precum punctul orb la șofat, câteodată nu ne vedem în totalitate tiparele. Dar oricine ne poate fi profesor. Cel care mă claxonează îmi indică sau îmi ridică la fileu emoția de furie, daca încă mai am furie în subconștient. O privire sub sprânceană, dacă mă deranjează, îmi arată că încă sunt dependentă de aprobarea celor din jur sau că echilibrul meu este instabil. Observ orice interacțiune cum mă lasă, sau altfel spus, cum rămân după ea. Dacă nu sunt în pace, bucurie sau iubire, e ceva agățat și așadar o oportunitate de curățare."

11. Care au fost dependentele, atașamentele și obiceiurile de care a fost necesar să te eliberezi tu de-a lungul vieții? Ai reușit singură, ți-ai fost propriul terapeut sau s-a întâmplat în vremurile dinainte de a te forma spiritual?

"Am creat și predau cursul Regăsește-ți libertatea, dedicat eliberării de dependențe, obișnuințe și atașamente pentru că am lucrat cu multe pe care le aveam și am văzut unde mă blocam uneori. De exemplu am lucrat cu dependența de cafele Starbucks, de epuizare, de devalorizare, frica de a fi criticată, atașamentul față de prietene din copilărie, atașamentul fată de tatăl meu pe care îl idealizam, ura de sine și multe altele.

Înainte de a ști aceste tehnici pe care acum le predau, m-am eliberat și atunci de dependențe, dar a cerut mult mai mult timp, a fost un puternic exercițiu de voință și dedicare. Am făcut-o folosind mult mecanismul reprimării, într-un fel era o luptă cu mine și îmi consuma mult timp, energie și îmi lua din bucuria de viață. Cea mai importantă a fost lipsa de integritate. Fiind crescută în Romania fost comunistă, mi se părea ok să tai colțuri uneori. Micile “păcăleli” care îmi ușurau viața nu vedeam că mă costă încredere în mine, relații autentice și îmi luam singură din putere. Din 2004, mi-am propus ca scop o viață integră în toate aspectele și era greu uneori pentru că tentațiile apăreau.



Nu e întotdeauna facil să faci ceea ce spui că faci, când ai spus, să fii integru nu doar în fapte, în vorbe, ci și în gândire. Pare mai la îndemană uneori să spui “da, da, cum spui tu” și apoi “fac cum vreau eu”. În plus integritatea mi-a cerut să îmi fiu adevărată mie, să nu mă mai mint că mâine mă apuc de dietă și să fiu ok că nu m-am apucat. Este vorba despre o muncă personală majoră să te dedici Adevărului, să iți aliniezi gânduri, vorbe, fapte și să rămai pe linie. Cu timpul a devenit mai ușor, iar tehnicile potrivite ajută mult. Mă mai păcălesc că nu voi mânca o prăjitură și o mănânc dar mă antrenez și în compasiune și mă iert."

12. Care sunt cele mai frecvente lucruri pe care oamenii trebuie să le depășească cu tehnicile propuse de tine? Dar cele mai stranii de care ai auzit de la clienții tăi?

"Prima frână este că unora le este ciudat sau chiar greu să accepte că au un subconștient. Odată depășită aceasta limitare, următoarea este să fie deschiși să îl cunoască pe Dumnezeu din nou sau să își facă un upgrade viziunii pe care o au despre divinitate. Din acel Dumnezeu care bate, pedepsește, trimite oamenii la Judecată și de acolo pe unii în Iad, la Dumnezeul iertător despre care ne vorbește Mântuitorul Isus Hristos sau Allah cel Milos cum ne spune Coranul. Este multa frică de Dumnezeu la români și ar fi bine să scăpam de ea pentru a ne bucura de iertarea, mila și iubirea divină. Aceasta vindecă totul.

În lumea aceasta a spiritualității sunt multe lucruri ciudate. Depinde de limitele toleranței mentale pentru a le accepta existența. De exemplu nu cred că toate tehnicile fac oamenii mai buni. Nu tot ce poartă titulatura de “spiritual” ne și ajută cu adevărat în evoluție."

13. Care sunt cele mai importante relații din viața unui om pentru sănătatea mintii și a sufletului pe termen lung?

"Vindecarea relației cu părinții este esențială. Acceptarea luminii și umbrei care sunt în fiecare om, în cei care ne-au dat viață, și în noi, este vitală. Când ne ascundem “întunericul”, nu îl putem scoate la lumină și elibera. Când nu îl eliberăm din noi, nu îl putem accepta nici în ceilalți. Rescrierea relației cu divinitatea este, de asemenea, primordială."

14. Daca ar fi să alegi unul, cel mai important și util sfat pe care să-l dai oamenilor pentru a-i ajuta în echilibrarea interioară și în dedramatizarea realității lor uneori apăsătoare care ar fi acela?

"Să citească cărțile lui David R Hawkins. Toate, chiar dacă nu înțeleg nimic la început. Adevărul se va așeza și autorevela."

15. Blocajele prin care trec oamenii și felul în care ei le gestionează traversează mai multe generații sau se încheie odată cu existenta fizică a omului? Până unde ajung să bată lucrurile nerezolvate din psihicul oamenilor?

"Avem trei fire temporale cu bătaie lungă.

1. Viețile anterioare, reîntrupările anterioare sau evoluția sufletului în alte dimensiuni înainte de acest corp fizic

2. Moștenirea genetică, care merge până la 7 generații în urmă. Popular se mai spune că ducem cu noi păcatele neamului.

3. Inconștientul colectiv care înmagazinează tipare, așa zise arhetipuri, care ne modelează într-un mod invizibil.

Aceste trei povesti ale omenirii, ale neamului, a noastră personală se întrepătrund iar noi suntem rezultanta. Evident putem ieși din acestă condiționare. Primul pas este să știm de ea, al doilea să o simțim/vedem/trăim observând-o în acțiune, iar apoi să ne eliberăm conștient, volițional de ea."

16. Care a fost cea mai mare revelație pe care a avut-o Andrea Filip? Dar cea mai importantă la nivel personal?

"Cea mai mare revelație a fost să înțeleg și să simt cu câteva ocazii că divinul este în mine, să simt iubirea divină. Cea mai importantă realizare la nivel personal a fost să văd într-adevăr că ceea ce modelez în psihicul meu are efect imediat în relații. Dacă eu trimit un gând bun cuiva, acea persoană îmi zâmbește. Dacă simt furie, mă claxonează cineva în trafic. Am văzut cum universul, prin tot și toți, îmi reflectă starea, ce gândesc și simt. Dacă ceva acolo afară nu îmi place, nu mai trebuie să schimb pe nimeni altcineva, e destul să lucrez asupra mea."

17. Care sunt personalitățile care ți-au fost model în formarea ta academică? Dar spirituală? Dar personală?

"Modelul meu principal de mulți ani este David. R Hawkins. Înaintea lui îmi plăcea și îmi plac și acum starea, mesajul, energia lui Eckhart Tolle. Tatăl meu mi-a trasmis umorul, mama preocuparea pentru frumos și estetică. Soțul meu mi-a fost model în dedicarea pentru familie și a crește împreună ca și cuplu. Copiii îmi sunt maeștrii în iubire, joacă, prezență și spontaneitate. Am avut mulți profesori faini și mi-am dorit să ajung să pot vorbi ca unii dintre ei. Cred că s-a împlinit dorința."

18. Care este relația ta cu cei doi copii și cum încerci să-i conduci prin viață în toate relațiile lor pentru a-i feri de problemele care știi că apar frecvent în toți oamenii?

"Cercul nostru de prieteni este destul de mic, iar oamenii cu care socializăm destul de restrâns tocmai pentru că ne dorim să le păstrăm cât mai mult starea lor naturală de grație. Alegem să fim cu oameni pozitivi, care primesc cu naturalețe un feed-back dacă le cerem să nu mai facă sau să nu mai zică anumite lucruri în prezenta lor. Ne străduim noi, ca părinți, să ne comportăm cât mai exemplar, să fim calmi, echilibrați, veseli. Am avut noroc de bone super pentru ei, care erau pe mintea noastră. Ne-am străduit măcar primii 7 ani să îi ferim de negativitate. Am selectat emisiunile, filmele, cărțile încât să vadă frumosul în și despre viață. Unii credeau că vor fi neadaptați, dar sunt perfect ok în societate. Cel mare este acum un fin observator al emoțiilor lui, ale altora, știe să lucreze cu el (când vrea)."

19. Unde te vezi peste 10 ani? Dar peste 50? Dar peste 100?

"Peste 10 ani mai fericită, mai liberă emoțional si mândră de băiatul meu student și de fetița adolescentă. Peste 50, o bunică iluminată, care are încă multă energie pentru nepoți, cu soțul încă iubindu-ne frumos, cu o viață plină în urmă de mulți oameni inspirați de munca mea. Peste 100 una cu Tot sau ce vrea Doamne-Doamne pentru acest suflet, prin Gratia Sa. Poate chiar vizitându-mi strănepoții."