INTERVIU Gabriela Comăneci: ”Mama e cea care îmi coase costumele de scenă”

Povestește-ne când și cum ți-ai dat seama că muzica este drumul tău?

Pentru mine a fost ușor să înțeleg că menirea mea este să cânt. Încă de foarte mică am imitat ceea ce auzeam la radio și mai târziu ascultând înregistrările cu mine, am rămas uimită de acuratețea și melismele cu care cântam la vârsta de 2-3 ani. În primul rând, părinții și bunicii și toți cei care mă ascultau au fost cei care au înțeles că am potențial și m-au îndrumat și încurajat să merg pe drumul cântecului. Asta am făcut de când mă știu. Am cântat în fiecare zi cu aceeași pasiune.

Ce cursuri ai absolvit în această direcție?

Cei ce mă ascultau îi încurajau pe ai mei să merg la studii de specialitate și la vârsta de 12 ani s-au decis să mă înscrie la Liceul de Artă ”George Apostu" din Bacău. Pentru mine a fost foarte greu să mă desprind de casă, dar îmi doream să pătrund cât mai mult în tainele muzicii. Am continuat la Academia de muzică ”Gheorghe Dima" din Cluj Napoca și încă învăț pentru a da mai departe elevilor mei, cele mai corecte și prețioase informații.

Care este cel mai important lucru pe care l-ai învățat până acum despre muzică?

Despre muzică am învățat că ne înnobilează, că topește și cea mai împietrită inimă, că ne vindecă. Nu există om care să poată trăi fără muzică. E arta care ne descrețește frunțile, cea care ne stoarce o lacrimă, e Divină. Muzica e energie. Oamenii o simt fără sa o cânte sau sa o citească pe note. Doar o simt! Și e minunat că există! Și eu mă bucur că pot oferi oamenilor bucurie și alinare prin muzica mea.

Care este povestea costumelor populare pe care le porți în spectacole sau în aparițiile tale?

Costumul popular... Îl divinizez! E frumusețea, e viața și munca strămoșilor noștri, cusute fir cu fir. Am avut norocul ca să primesc de la bătrânele din satul meu Cașin, jud. Bacău, costume autentice vechi de peste 100 de ani, cu fote cu fir metalic foarte rar întâlnite, și ie cu chirușca specifice zonei noaste. Le mulțumesc! Unele dintre ele nu mai sunt astăzi dar mi-au dăruit tot ce aveau mai de preț să mă sprijine pe mine. Spuneau: îmbracă-le, mamă, și cântă să faci cinste comunei noastre".

Mai târziu am cumpărat tot ce am întâlnit în cale pentru că toate erau extraordinar de frumoase și valoroase, le-am recondiționat și pot spune ca am o colecție destul de mare. O am pe mama care îmi coase niște costume deosebite, cu biluțe mărunte și viu colorate care nu sunt autentice, dar le port cu mândrie ca sunt cusute de mama!

Ce înseamnă muzica și tradițiile românești pentru tine? Cât de important este pentru un popor să-și păstreze valorile străvechi? Să-și cunoască și să nu își uite originile?

Muzica, tradițiile, folclorul românesc înseamnă identitate. Această identitate încă o mai avem și nu ne-o poate lua nimeni decât dacă noi, românii ne dezicem de ea. Ca și roman, îmi păstrez aceste valori străvechi pentru ca ma identific cu ele, știu cine sunt, de unde vin și unde sa ma întorc oriunde as merge prin lume. Sunt mândria noastră, moștenirea strămoșilor noștri, e parte din noi. E important sa insuflam asta și copiilor noștri, sa le arătăm ca avem și noi cultura noastră, sa o respectam, sa o păstrăm, sa ne mândrim cu identitatea noastră.

Ce a însemnat pentru tine ca artist acest an de pandemie?

Acest an a fost și pentru mine, și pentru mulți un an atipic în care am cugetat mai mult. Privind partea bună, am avut mai mult timp pentru mine, pentru odihnă, am creat cântece noi pentru mine și elevii mei... Din acest punct de vedere a fost productiv. Mi-am petrecut mai mult timp cu familia, cu cei dragi, dar îmi lipsesc oamenii. Îmi lipsește bucuria pe care o citeam în ochii lor la evenimente, energia pe care mi-o transmiteau. Am încercat sa compensez prin transmisiuni online, emisiuni TV dar aștept cu nerăbdare reîntâlnirea fizica la evenimente. Speram cu toții sa fie cât mai curând și în siguranță!

Cum arată viașa ta în afara scenei? Care sunt pasiunile tale?

În afara scenei, în viața mea de zi cu zi, cântatul nu lipsește. Împart aceeași pasiune cu elevii mei la orele de canto, încerc sa dau mai departe cât pot eu de bine ceea ce am dobândit în toți acești ani de școală. Am o familie frumoasă, un soț care este instrumentist, o fetiță care ne moștenește talentul, sunt un om împlinit. Sunt o fire foarte copilaroasă și sunt mereu înconjurată de copii, ador să mă joc cu ei și să fac năzbâtii mai mari decât ei. Îmi place să am în preajma oameni care au simțul umorului pentru ca îmi place să râd foarte mult.