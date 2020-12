INTERVIU Laura Galea: ”Mi-ar plăcea un duet cu Adele, e artista mea preferată”

A studiat la Londra, de 11 ani face canto, iar acum mărturisește că simte că visurile ei prind contur. Piesa de debut, „Nu e”, are un sound aparte, iar lansarea este un momoment pe care tânăra artistă îl aștepta de mult timp. „Pentru mine muzica înseamnă tot, cânt de când mă știu. De altfel, aceasta este și prima, dar și cea mai puternică amintire pe care o am despre mama mea, cu ea cântând la pian și compunând. Mi-am dorit mereu să devin un artist profesionist, însă am considerat că trebuie să mă pregătesc pentru acest moment, să studiez foarte mult. Și iată că, în acest an, așa dificil cum a fost, mă bucur să văd cum visul meu devine realitate”, spune ea.

Când ai descoperit că ai voce și că iubești muzica?

Dintotdeauna am cântat, dar m-am apucat de muzică la modul mai serios la vârsta de 13 ani, când am început orele de canto. În copilărie mama a fost cea care mi-a insuflat dragostea pentru muzică, ei îi plăcea mult să cânte la pian, iar eu o ascultam fascinată. Deși și-a dorit, ea nu a îmbrățișat această carieră. Fiind expusă la muzică de mică, e greu de identificat un moment anume în care am început să cânt, o ascultam pe ea, cântam. Apoi m-am prins că am voce când încercam să imit diverși artiști și îmi reușea.

Îți amintești prima oară când ai cântat în fața cuiva?

Da, locuiam în Gran Canaria, Spania ( am stat doi ani acolo, între 2003 și 2004, timp în care începusem British School acolo). O vecină care știa de pasiunea mea m-a ajutat să ajung să cânt în fiecare miercuri seară în cadrul unui spectacol de un hotel din oraș. A fost o experiență interesantă, trăită la maximum.

Ai urmat și cursuri muzicale?

Da, după ce ne-am întors în țară din Spania, am continuat școala la la ISB (International School of Bucharest), unde am și absolvit. Apoi am mers la facultate în Londra, la University of Westminster – Commercial Music Performance, o perioadă minunată pentru mine deoarece la clasă am avut ocazia să ne predea personalități din industria muzicală internațională, oameni care au compus pentru nume precum Rihanna, de exemplu. În pararel studiez de 11 ani canto cu Crina Mardare.

De ce muzică? Ce înseamnă ea pentru tine?

Pentru mine muzica înseamnă tot. Este un element esențial în viețile noastre, precum iubirea. Muzica unește. Pe mine mă unește de mama și de o senzație de libertate.

Tocmai ai lansat primul tău videoclip pentru piesa „Nu e”. Cum a fost pentru tine această experiență, cum au decurs filmările?

Da, așa este, a fost prima experiență de acest gen și am trăit-o foarte intens. A fost prima filmare făcută la acest nivel de producție. Când eram la filmare pur și simplu am simțit că ușor, ușor visurile îmi devin realitate. Am intrat foarte rapid în starea necesară și după ce am auzit primul „Acțiune!” din partea regizorului, au trecut și cele mai multe emoții. Am lucrat cu o echipă frumoasă, care m-a ajutat mult. Noi oricum apucasem să petrecem o perioadă împreună atunci când am compus piesele pentru EP, atunci ne-am strâns toți la munte, unde am stat zi și noapte și am compus.

Ce ți s-a părut cel mai greu?

Cred că primul take de la filmare. Fiind o premieră pentru mine, nu știam la ce să mă aștept, dar după ce mi-au arătat cadrul fimat și am înțeles că totul e fenomenal, m-am liniștit. Inedit a fost pentru mine și durata, să stau la o filmare 13 ore. Am început cu pregatirile în jurul orei 13 și am terminat la 1:30 dimineața.

Cum a fost anul acesta de pandemie pentru un artist? Cum ți-a influențat noul context planurile de lansare?

Pe noi ne-a prins pandemia în plină producție. Situația neprevăzută ne-a decalat termenul de finalizare a pieselor cu 3-4 luni. Neștiind încotro se îndreaptă industria, cel puțin în primele luni de pandemie, nimeni nu a vrut să riște nimic și nimeni nu avea niciun sfat concret. Așa că am încercat să am răbdare până când am găsit soluții bune pentru timpurile schimbătoare în care trăim.

Cu cine ți-ar plăcea să faci un duet?

Dintre numele internaționale, cu Adele, care este artista mea favorită. Iar de la noi cu Liviu Teodorescu.

Ce pasiuni ai în afară de muzică?

Îmi place moda, să călătoresc, să joc tenis, să petrec timp în natură, să dansez.

Unde te simți acasă?

Eu sunt din București, aici locuiesc. Părinții mei sunt din Mureș - Reghin și, respectiv, Tg. Mureș. Iar eu mă simt ca acasă la Reghin, acolo este casa sufletului meu.