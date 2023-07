Într-un costum de baie de culoarea nisipului, Emily Burghelea a pozat seducător pe malul mării Egee. „Ești senzație!”

Emily și familia ei se relaxează într-o localitate din Halkidiki, o destinație foarte apreciată de români. Fosta prezentatoare TV s-a afișat la plajă într-un costum de baie de culoarea nisipului, care i-a scos în evidență corpul tonifiat.

„Mami, la apus, când bebelușii deja dorm și gândul zboară la poze. Parcă nu se vede așa tare ca am mai exagerat zilele astea cu mâncarea. Câte kg credeți că am? Simt că am luat puțin în greutate dar…. Cât! Aceasta este întrebarea. Anyway, care-i poza voastră preferată din carusel? Mă simt ca în “tinerețe” poze sexy la apus. Dar hei! Acum sunt #momoftwo și dacă vă întrebați cum mă mențin în formă… e simplu! Ei mă mențin în formă”, a scris influencerița pe contul de socializare.

Citește și: Emily Burghelea a pozat în lenjerie intimă pentru Victoria’s Secret. „Cum poți fi atât de frumoasă!”, i-au comentat fanii

„Ești o mămică super sexy! Bucură-te de fiecare clipă din vacanța voastră!”, „Kg în plus? Arăți extraordinar de bine și de sexy, mom!”, „Arăți foarte bine”, „Măi Emily, a doua poză și a patra sunt mistooo răuu de tot”, au complimentat-o fanii. (vezi imaginile în galeria foto de mai jos)

Emily Burghelea este adepta vacanțelor petrecute alături de familia ei. Vedeta și soțul ei, Andrei, adoră să călătorească împreună cu cei doi copii ai lor. Invitată la emisiunea lui Cătălin Măruță , vedeta a povestit o experiență din prima ei vacanță alături de Amedeea. „Prima dată când am zburat cu avionul cu Amedeea, a făcut febră în avion în drum spre Turcia. Așa groază nu am mai trăit în viața mea! Prima febră din viața mea, eu mămică pentru prima dată.. nu știam cu ce se mănâncă, nu știam ce să fac, nu aveam antitermice la mine. A fost cel mai crâncen zbor din viața mea! Ce să facem? Am dezbrăcat copilul, comprese cu apă rece, voiam să aterizeze mai repede... A fost foarte aiurea. Din acest motiv, nu mergem fără medicamente”, a spus Emily.

Emily Burghelea se numără printre vedetele care vor participa la cel mai nebun show de divertisment, Săriți de pe fix! , de la PRO TV.

Sursă foto: Instagram/ Emily Burghelea

Vezi și: