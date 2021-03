Ioana Ginghină a fost cerută în căsătorie. Cum a reacționat fiica ei la aflarea veștii

Într-un interviu acordat pentru viva.ro, Ioana Ginghină a confirmat că iubitul ei a cerut-o în căsătorie. ”În această perioadă aniversăm un an de când stăm împreună, am aniversat un an de relație în octombrie, anul trecut. A fost primul an și cum putea să fie decât minunat. Pandemia ne-a grăbit puțin relația, dar s-a dovedit a fi o idee bună. Nu vreau să vorbesc despre ce face Cristi pentru mine, știu însă cum mă face să mă simt și asta este cel mai important”, a declarat actrița.

Ioana Ginghină se gândește la al doilea copil

Întrebată cum a reacționat fiica ei, Ruxi, actrița a spus că ea a fost prima care a aflat și că relația lor este una foarte bună. Ioana Ginghină se gândește deja și la al doilea copil: ”Ar fi cel mai frumos lucru care mi s-ar putea întâmpla. Îmi doresc mult să mai am un copil. Întotdeauna mi-am dorit să am doi copii. Deci, suntem deschiși dacă e să se întâmple. Noi lucrăm la asta.”

Sursă foto: Instagram Ioana Ginghină