Ioana Ginghină, despre o nouă sarcină: „Dacă nu vine până în septembrie, nu-mi mai doresc"

Actrița urmează să se mărite a treia oară. Cei doi își doresc să devină cât mai curând părinți.





”Bătrânețea vine cu diverse probleme”

Vedeta în vârstă de 45 de ani vrea să rămână însărcinată până în toamna acestui an. Ioana Ghinghină este de părere că înaintarea în vârstă ar putea să nu îi dea șansă să ducă o sarcină până la capăt, ori să nu fie o mamă la fel de bună pentru al doilea copil precum este pentru Ruxandra, fata pe care o are din mariajul anterior cu Alexandru Papadopol.

„Dacă nu vine până în septembrie, nu-mi mai doresc. Consider ca am atins o vârstă la care e greu să mai ajungi să fii mamă până la capăt. Oricât ai încerca să arăți bine, bătrânețea vine cu diverse probleme. N-aș mai putea fiu după 50 de ani o mamă cum am fost cu Ruxi, eu sunt o mamă foarte activă, facem activițăți împreună. M-aș dori și pentru celălalt să fiu la fel.”, a declarat Ioana Ginghină într-o emisiune tv.

Cât despre nunta cu afaceristul Cristi Pitulice, actrița spune că evenimentul va fi unul restrâns.

„La nuntă, nu vor exista pregătiri pentru că va fi totul într-o zi, poate la un simplu grătar. Nu rochie, nu petrecere cu spațiu închiriat, nimic din toate astea. Dacă ne hotărâm, o facem și mâine, am avut două nunți nu mă mai pasionează să fac pregătiri și să cheltuiesc bani pe eveniment. Nunta restrânsă nu era gândită din cauza pandemiei, ci pentru că pur și simplu așa ne dorim, să fim doar cu cei foarte apropiați. Chiar aș vrea să fie o zi frumoasă și deloc complicată, fără mari responsabilități”.