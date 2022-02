Ioana Grama a rămas fără telefon în Paris. Hoții i l-au furat din buzunar

Influencerița a fost nevoită să își cumpere alt telefon și a povestit cum s-a întâmplat totul pe Instagram. “Am Instagram din nou, am telefon. Mi-a fost furat telefonul ieri în timp ce îi filmam reel-ul Sânzianei. M-am dus și mi-am luat un telefon nou. M-a costat 1600. Oricum, am fost super chill, m-am comportat normal, n-am fost stresată, n-am fost nervoasă. Am venit la hotel, am citit, am adormit cu cartea în mână”, a povestit Ioana Grama.

Aceasta a mai spus că nu este prima oară când i se întâmplă acest lucru și că a mai fost furată de hoți, tot în orașul iubirii. "Aveți grijă când veniți la Paris, data trecută mi-au furat portofelul din geantă, acum mi-au furat telefonul din palton".

Sursă foto: Instagram