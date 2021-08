Ioana Năstase: "Eu nu mă simt iubită"

Ioana i-a mai dat o șansă soțului ei, dar a făcut declarații cu totul surprinzătoare după împăcare, la emisiunea Teo Show:

„Sunt un om foarte sincer. Când ne-am cunoscut, eu auzisem doar de la lume de Ilie Năstase. L-am întrebat dacă era căsătorit. Ilie mi-a spus că divorțează. Era mai altfel atunci, era mai plin de viață. S-a schimbat mult. Eu când iau o decizie o iau, de această dată mi-am călcat pe suflet și am încercat să merg mai departe pentru că Ilie mă are doar pe mine, am considerat că el chiar are nevoie de mine, eu am grijă de el, eu stau cu el tot timpul. Eu un om sincer, face doar ceea ce simte. El trebuie să se schimbe. Am încercat să-i redau toată libertatea pe care a avut-o înainte. Ăsta a fost ultimul compromis pe care l-am făcut. Mi-a fost un pic cam greu, dar mă supăr dacă mă înjosești. Mi-am neglijat nepoțica și fiul ca să fiu alături de Ilie. Dar am considerat că așa e corect, văzând și vârsta lui. El are mai multă nevoie de mine. El toată vara a stat cu fetele lui. Eu sunt mai romantică ca el. Nu știu dacă la vârsta asta mai există iubire, dar mai important e să ai pe cineva să te protejeze, să fie cu tine. Eu nu mă simt iubită.”