Ioana Tamaș, vacanță de vis cu soțul în Maldive! Ce imagini postează una dintre cele mai sexy neveste de fotbaliști

Ioana Tamaș este considerată una dintre cele mai sexy neveste de fotbaliști din România. Bruneta postează zilnic imagini sexy pe contul de Instagram, iar admiratorii nu mai contenesc cu laudele.

Nevasta lui Gabi Tamaș este expertă în fitness de opt ani și este posesoarea unui trup fără cusur. "Pasiunea pentru fitness am descoperit-o după ce am adus-o pe lume pe fetița noastră, Selena, deoarece mi-am dorit întotdeauna să fiu o mamă tânără și în formă. Am început să merg la sală pe vremea când soțul meu juca în Anglia, după care am revenit în România și am continuat activitatea alături de antrenoarea mea, Carmen Fit. Pot spune că ea m-a ambitionat și a făcut din asta propriul meu stil de viață. Nu pot fără", declara Ioana Tamaș în urmă cu câțiva ani pentru Perfecte.

Soția fotbalistului își etalează bronzul uniform, tatuajele și abdomenul tonifiat pe plajele din Maldive. Înainte de a pleca în Maldive, Ioana și Gabi au petrecut Revelionul la munte, cu Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil Steblea.

Mai multe poze cu Ioana, nevasta lui Gabi Tamaș, în galeria foto de mai jos

Gabriel Tamaș și Ioana s-au căsătorit în 2012, după opt ani de relație. Nunta a avut loc la Brașov, iar nașii cuplului au fost Nicu Gheară și soția sa, Mihaela. Cu două luni înainte de nuntă, Gabi și Ioana au devenit părinți pentru prima oară.

Fotografii: Instagram Ioana_tamas

