Irina Deaconescu, mesaj dur pentru bărbații care își bat iubitele gravide: „Am văzut destul de des ...”

Urmărită pe Instagram de peste 1 milion de persoane, tânăra a avut o reacție foarte dură în urmă cu doar câteva ore, după ce a văzut un videoclip pe TikTok, în care un bărbat dădea foc unei fotografii cu iubita lui gravidă.

„În TikTok-ul pe care l-ați văzut mai devreme, tipa ne arată cum iubitul ei a dat foc la o poză cu ea fiind însărcinată. Și am citit, m-am uitat, pentru că în ultima perioadă am văzut destul de des știri și povești pe TikTok cu femei însărcinate care au fost agresate de parteneri în timp ce erau însărcinate. Se întâmplă oricum foarte des. Nu știu dacă mai țineți minte cazul pe care ni l-a prezentat Magda Săvuică, care are asociația Dragoste Desculță, în care o femeie care era însărcinată a fost bătută de partener cu lanțul... în timp ce era însărcinată! Din păcate, se întâmplă la ordinea zilei. Și în România întâlnim foarte des acest tip de masculi, care cu siguranță nu sunt. Ești o scârbă de om, ești ultima scursură a societății dacă ți-ai lovit iubita, soția, partenera! Chiar ești un nimic! Doamne ferește! Ce s-a demonstrat, am văzut și pe TikTok și apoi am citit să văd studii… femeile care sunt însărcinate sunt prada perfectă pentru partenerii agresivi, pentru că nu se pot apăra, e foarte simplu... e însărcinată, se mișcă greu, probabil va încerca să își protejeze burtica, să nu o lovești acolo și nu va riposta, nu îți va da cu ceva în cap. Mesajul pe care vreau eu să îl transmit... Dacă alegi să faci un copil cu un om, ai mare grijă la omul pe care îl alegi! Dacă a avut un comportament agresiv în trecut, să nu te facă nimic să crezi că-l va opri ceva să te lovească atunci când ești însărcinată. Din contră, vei fi o țintă sigură, mult mai ușor de pus la pământ. În general, masculii care n-au pic de încredere în ei... nici n-am cuvinte! Dacă vrei să faci un copil cu cineva, ai mare grijă. Să nu te facă nimic să crezi că un copil vă va face relația mai bună. Nu există așa ceva, e din ce în ce mai rău. Că apar alte discuții. Dacă a fost agresiv înainte, nu-l oprește nimic acum”, a spus Irina Deaconescu pe Instagram.

Vezi și: Petrecere de Crăciun în spațiu