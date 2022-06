Irinel Columbeanu, acuzat de o tânără că ar fi lăsat-o însărcinată. Reacția fostului milionar

Irinel Columbeanu a avut, de-a lungul timpului, mai multe cuceriri care au atras atenția presei. Acesta s-a afișat de nenumărate ori alături de femei tinere și extrem de frumoase. Printre persoanele care i-ar fi trecut prin dormitor se numără și Diana Estera Duțu, o blondă care susține că fostul milionar ar fi lăsat-o însărcinată. Tânăra a povestit cu lux de amănunte cum a fost relația sa amoroasă cu Irinel.

Diana Estera Duțu era escortă în momentul în care un bărbat cunoscut din showbizul românesc i-a făcut legătura cu Irinel Columbeanu. Fostul milionar era proaspăt divorțat de Monica Gabor, motiv pentru care tânăra Diana i-a atras imediat atenția. Cei doi au început o poveste de dragoste în ziua în care „Iri” a trimis o mașină scumpă la adresa la care locuia fata.

„Un bărbat cunoscut mi-a făcut intrarea. Mi-a dat numărul de telefon al lui Columbeanu, dar a vorbit el, în prealabil. Am luat legătura cu Irinel Columbeanu, mi-a trimis mașina, Bentley-ul, cu șofer, să mă ia de acasă. Și de atunci, numai cu mașina la scară. A venit și el de câteva ori, mi-a deschis portiera. M-a dus la Izvorani, la casa lui. Deasupra patului, avea o oglindă mare, special pentru sex. Lui îi plăcea să vadă totul. Avea piscină interioară, exterioară, solar, bar, acvariu cu pești exotici… Am făcut sex în piscina exterioară, în aer liber, foarte mișto. Am făcut și pe șezlong, în aer liber”, a declarat tânăra, potrivit Click.ro.

Povestea lor de dragoste s-ar fi sfârșit în momentul în care Diana Estera Duțu ar fi rămas însărcinată. Aceasta a declarat că Irinel Columbeanu a fost agresiv din punct de vedere verbal și nu ar fi crezut că partenera sa este gravidă.

”Ca o precizare, el încă avea poze cu Monica și cu el în baie. Dar să revin… Am făcut ce am făcut-o o perioadă, m-a dus la el și la birou în Victoriei, o făceam și acolo, ăla era apartamentul Monicăi. Totul a durat până eu am rămas însărcinată. Să zic un an de când îl cunoscusem, chiar nu țin minte bine asta. Dar e maximum un an. M-am speriat, nu le-am spus părinților, l-am sunat pe el, plângând, și i-am zis că sunt gravidă. El mi-a zis: «Ce vrei, mă, vrei bani? Nu ți-e rușine?» Nu mă credea… Dar eu știam sigur, pentru că în luna aia am făcut-o doar cu el. Eu, pe vremea aia, nu eram așa cum sunt acum, pusă pe treabă rău, eram mai rezervată, stăteam cu părinții. Acum e meserie, atunci nu era”, a declarat ea.

Mai mult decât atât, tânăra i-a cerut lui Irinel Columbeanu bani pentru avort, iar din acel moment fostul milionar nu a mai contactat-o niciodată.

„Să revin. Mi-a zis: «Vrei bani?» I-am spus că vreau doar banii de avort, că nu vreau să știe părinții și nu am de unde să iau. M-a întrebat: «Cât costă, cât vrei?» Zic: păi, cât costă avortul, nu vreau nimic în plus. Mi-a zis că-și trimite șoferul să-mi dea 600 de lei și să nu mai audă de mine. De atunci, totul s-a rupt. A rămas cu senzația că am vrut să-i iau bani în plus”, a adăugat tânăra.

Irinel Columbeanu a fost contactat de către o echipă de jurnaliști pentru a confirma sau infirma știrea, iar acesta a răspuns într-un mod neașteptat.

”Nu am auzit de ea. Nu știu cine e”, a declarat el.