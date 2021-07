După ce s-a speculat în presă că Monica Gabor s-a despărțit de Mr. Pink, iubitul ei din ultimii 10 ani, iată că un apropiat al acesteia confirmă zvonul.

"Da, e adevărat. Recent am aflat și eu, soția mea știe mai multe amănunte. Știu că a plecat din America, e posibil să nu se mai întoarcă, dar nu vreau să fac speculații", a declarat Paul Mantea, un apropiat al Monicăi Gabor, pentru playtech.ro.

Irinel Columbeanu, prima reacție după ce a aflat că Monica Gabor s-a despărțit de Mr. Pink

Fostul soț al Monicăi Gabor, Irinel Columbeanu, a aflat și el vestea însă nu crede că ar fi adevărat ceea ce spune. “Eu nu cred așa ceva, părerea mea este că e o glumă. Când am vorbit cu Irinuca era foarte bine, mi-a spus că fusese la ziua unui prieten. În rest, nu știu nimic, nu am primit nicio informație cu privire la acest lucru cum că s-ar fi despărțit. Nu am auzit așa ceva, mă întreb dacă nu este glumă. Nu am primit niciun telefon de la Monica să îmi spună acest lucru. Fetița nu este la mine”, a declarat Irinel pentru Impact.ro.

Sursă foto: Facebook / Instagram