Iubita lui Culiță Sterp, o nouă reacție după accidentul provocat de artist! Cum s-a filmat pe TikTok

După ce incidentul s-a viralizat în mediul online s-a aflat că artistul conducea băut și fugea de o mașină de poliție care îl urmărea, după ce fusese surprins cu aparatul radar că avea o viteză mult prea mare în oraș. Mai mult decât atât, pe internet au apărut și fotografii cu o blondă misterioasă care a coborât din mașina lui Culiță Sterp imediat după producerea accidentului.

La doar câteva zile după această întâmplare, Daniela Iliescu, partenera de viață a lui Culiță Sterp, a postat pe TikTok un filmuleț prin care își cere scuze în numele artistului pentru cele întâmplate, afirmând totodată că artistul va avea în curând o reacție oficială.

„Vreau să ne cerem scuze publice, atât eu cât și Culiță, pentru cele întâmplate și să vă asigurăm că suntem perfect conștienți de gravitatea ultimelor evenimente pe care le regretăm din suflet. Scuzele noastre se îndreaptă, în special, către șoferul autoturismului implicat în evenimentul rutier și către familia acestuia, pentru că știm cât este de greu. Avem încredere deplină în actul de justiție și Culiță și-a arătat de la început disponibilitatea de a coopera cu organele judiciare, pentru stabilirea exactă a circumstanțelor cazului. De asemenea, dorim să transmitem pe această cale un mesaj de mulțumire față de toți oamenii care ne-au fost alături, toți oamenii care ne-au sunat, care s-au îngrijorat și care ne-au dat mesaje în aceste momente grele, dar și celor care ne-au criticat, pentru că ne-au criticat pe bună dreptate și aș dori să luați această întâmplare ca un exemplu. Culiță regretă mult și vă asigur faptul că este marcat de această întâmplare și eu cred că veți vedea un om schimbat în viitor, un om mult mai bun decât ați văzut până acum. Încercarea prin care trece familia noastră în aceste momente nu este una ușoară și ne dorim înțelegere și mai ales respectarea vieții private. Știm că mereu am fost transparenți față de voi și de asta am ieșit să dau mesaj, iar poate în următoarele zile vă vom ține la curent și noi și Culiță o să iasă ca să vă spună și el ce are de spus. Dar în acest moment are nevoie de o pauză și are nevoie să digere tot ce s-a întâmplat, așa că noi vrem să-i fim alături și vă mulțumim pe această cale încă o dată pentru că sunteți alături de noi”, a spus Daniela Iliescu pe TikTok.

Totodată, partenera lui Culiță Sterp a postat peste clipul video, în timp ce vorbea, și un mesaj prin care afirma că artistul ține legătura cu șoferul din mașina în care a intrat autovehicului condus de cântăreț: „Șoferul celălalt este bine, acasă, iar Culiță ține legătura cu el”.

