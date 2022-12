Iubita lui Dorian Popa, din nou pe mâna medicilor esteticieni? Ce a spus Claudia Iosif

Cea cunoscută de publicul larg drept Babs chiar spunea că nicio femeie nu ar trebui să aibă o problemă cu operațiile estetice, mai ales că acestea pot îmbunătăți aspectul fizic.

„Da, am operații estetice și sunt de părere că întotdeauna trebuie să faci ceea ce te face pe tine fericită și dacă vrei să schimbi ceva și-l poți îmbunătăți, de ce nu? Am implanturi mamare de vreo 16 ani. Nu am avut nicio problemă, nu am de gând să le schimb decât dacă va fi nevoie, dacă se va întâmpla, Doamne ferește, ceva sau necesită”, afirma Claudia Iosif în trecut pe Instagram.

Acum, iubita lui Dorian Popa a făcut o sesiune de întrebări și răspunsuri la story, iar una dintre fane a avut o curiozitate care ține, într-un fel, de intimitatea Claudiei Iosif: „Mai vrei să-ți faci vreo operație estetică?”. Însă Babs nu a stat prea mult pe gânduri și a răspuns: „Da! Urmează să-mi fac «pătrățele». Am niște grăsime în jurul buricului, de care nu pot scăpa. Lipo 3D”.

