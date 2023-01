Iulia Albu, probleme de sănătate de sărbători

Pentru o emisiune de divertisment, vedeta a mărturisit:

„Mi-a fost rău. Toată lumea a fost răcită. Cine nu a fost, să vă fie de bine! Să vă stea în gât! Ăștia care am fost răciți nu am avut Sărbători, dar este ok. Am sărbătorit după aceea, pe rit vechi. (…) Am avut perfuzie, mi-au pus-o la spital, după care m-am dus acasă."

Mai mult, se pare că Iulia Albu ar fi și căzut la un moment dat, ceea ce nu a ajutat-o sub nicio formă. Ziarele a scris că, din cauza problemelor de sănătate, vedeta a ajuns la pefuzii, dar a recuperat sărătorile.

Crăciunul pe stil vechi, așa cum spune vedeta că a sărbătorit, este pe 7 ianuarie, iar Anul Nou ”vine” în noaptea de 13 spre 14 ianuarie.

FOTO: IULIA ALBU INSTAGRAM

