Iulia Sălăgean, fosta soție a lui Alex Bodi, poate lua din nou legătura cu afaceristul! Ce declarații face?

Iulia Sălăgean este fosta soție a lui Alex Bodi, femeia cu care are o fetiță, Selena. Relația cu omul de afaceri a făcut-o celebră, mai ales după ce s-a speculat că ea l-ar fi denunțat pe acesta că a obligat-o să se prostitueze. Iulia a negat că ar fi făcut ea însăși astfel de declarații.

Cea mai mare problemă a intervenit însă când Iuliei, din cauza dosarului în care e afaceristul implicat, i s-ar fi interzis acum un an să ia legătura cu el legal. Se pare însă că acum Iulia Sălăgean e foarte fericită că în sfâșit judecătorii au decis ca ea și Alex Bodi să poate să țină legătura.

”Nu am luat legătura momentan, avem liber în legătura cu fata. Nici nu ne-am văzut de mai bine de un an, dar nu-i vorba neapărat de noi doi aici să luăm legătura în ceea ce ne privește pe noi personal, e vorba de copil (...)."

"Eu am suferit foarte mult lângă fată, știi că am mai spus-o și o repet, cu toate că noi ne-am despărțit, noi am păstrat legătura de mamă-tată și am fost lângă ea indiferent, am mers împreună la masă, am fost în vacanță, pentru sănătatea ei emoțională e foarte important să vadă că e ok”, a mărturisit Iulia la o televiziune mondenă.

FOTO: ALEX BODI INSTAGRAM / IULIA SĂLĂGEAN INSTAGRAM

