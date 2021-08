Iulia Vântur, despre întoarcerea în India! Ce se întâmplă cu relația ei cu Salman Khan?

Invitată într-o emisiune de la Kanal D, vedeta a anunțat că va reveni în India curând și că are un partener care o înțelege și o sprijină.

‘Fie ploaie, fie vânt, noi aici suntem! Da, mă întorc pentru că trebuie să mă întorc. Și pentru că am și treabă, intenționăm să filmăm la începutul lui august. El filmează deja. Am avut motive pentru care am fost aici și pentru care încă mai sunt aici. Și se înțelege, e înțelegător," a afirmat Iulia.

De curând, potrivit cancan.ro , Salman Khan a avut mari probleme cu legea. Poliția din Chandigarh i-a convocat pe actor, pe sora sa şi pe alte șase persoane, în urma unei plângeri de înșelăciune depuse de un afacerist din India. Lucrurile nu au escaladat însă deocamdata mai mult, iar, la momentul respectiv, Iulia nu a vrut să comenteze în plus situația iubitului ei.

Vezi și: Trending Review - Șarpe născut cu emojiuri pe spate!