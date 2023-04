Jador: "Acum sunt singur. Nu știu dacă sufăr. Sufăr? Sufăr oleacă" 

În urmă cu puțin timp, Jador a lansat melodia „Relație Complicată”, care are peste 300.000 de vizualizări. După întâlnirea de la miezul nopții cu Andreea, se pare că Jador a postat pe Instagram și promovarea la piesă, iar mulți au speculat că e un mesaj subliminal.

Invitată într-o emisiune mondenă, și Andreea a negat că ar avea vreo relație cu acesta:

„Eu sunt singură, nu am mai afișat nicio relație de aproape doi ani de zile. Și nici nu am mai făcut declarații legate de viața mea personală, dacă sunt sau nu sunt cu cineva și atunci, fiind văzută în club s-a speculat că aș fi, săptămâna trecută, cu un coleg din trust, cu Cătălin (Cazacu). Acum că sunt cu colegul meu, fratele meu, Jador."

Până acum, Jador s-a amuzat pe seama acestei situații, dar acum, la o emisiune mondenă, citat de wowbiz, a spus clar că e singur și că încă suferă în ultima ultimei relații:

"Acum sunt singur. Am fost cu Hoder, am fost cu Neagra, acum nu mai sunt cu nimeni. Hoder m-a lăsat. Nu știu dacă sufăr. Sufăr? Sufăr oleacă. Eu nu sunt golan, sunt foarte ok cu fetele. Ba chiar îmi pare rău că m-am comportat atât de drăguț."

