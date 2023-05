Jador, acuzat că își editează pozele ca să pară mai musculos: „Ai strâmbat bara la edit”

După o lungă perioadă în care s-a luptat cu kilogramele în plus, Jador a reușit să își îndeplinească scopul. A ținut o dietă sctrictă, iar orele petrecute la sala de sport nu au lipsit în nicio zi, sau cel puțin asta postează artistul pe conturile lui de socializare.

Chiar și așa, părerile sunt împărțite în rândul fanilor săi. Mulți spun că nu arată deloc astfel în realitate și că imaginile pe care le postează în mediul online sunt trecute prin filtrul Photoshop-ului. (vezi în galeria de mai jos imaginea controversată)

Activ pe rețelele de socializare, Jador obișnuiește să le comunice fanilor aproape tot ce se întâmplă în viața sa persoanală, iar de curând le-a povestit și despre dieta pe care a ținut-o. Potrivit wowbiz.ro, acesta a reușit să slăbească aproape 15 kilograme în doar câteva luni, iar acum cântarul îi arată 85 de kilograme.

Jador nu s-a confruntat doar o singură dată cu kilogramele în plus: „Ideea e că m-am îngrășat foarte tare și țin o cură de vreo trei zile. În timpul ăsta nu am mâncat nimic, nimic, sunt flămând, doar am băut apă. M-a făcut să pot să rezist.

Dacă familia mea este grasă, dacă am cea mai grasă mamă din lume, nu este problemă, eu pot să stau flămând”, a spus el în urmă cu mai mult timp.

Sursă foto: Arhivă