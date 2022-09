Jador: "Nici eu nu cred că mă însor"

La cei 27 de ani, Remus Ionuț Dumitrache sau Jador, pe numele de scenă, știe deja că în viața lui primează profesia.

Pentru o televiziune de știri, citat de CanCan , acesta declară:

„Nu am găsit fata care să mă înțeleagă. Este greu să găsești o fată care să stea cu un băiat care este plăcut de multe fete, pentru că fetele știu să atragă atenția. Eu nu am cum să atrag atenția, decât prin cum sunt eu și alte lucruri. Dacă o femeie poate să înțeleagă cum sunt eu, să înțeleagă doleanțele mele și modul meu de a fi, poate să înțeleagă că eu pot fi un soț fidel, iubitor și că doar gura este de mine. Nici eu nu cred că mă însor!(...) Nu sunt într-o relație serioasă 100%, nu am un om cu care să-mi petrec zilele, zi de zi, un om căruia să-i împărtășesc din durerile mele, ceea ce este foarte important. La un moment dat o să vină și acea persoană”, a declarat Jador.

FOTO: JADOR INSTAGRAM

