Jamie Lee Curtis, emoții puternice la SAG Awards: de ce a sărutat-o pe gură pe Michelle Yeoh

Jamie Lee Curtis nu se aștepta la o asemenea surpriză la SAG Awards 2023. Actrița de 64 de ani a fost desemnată cea mai bună actriță în rol secundar, pentru prestația din filmul-fenomen Everything Everywhere All at Once. Când și-a auzit numele strigat, a rostit, mai mult pentru ea, un „Fugi de-aici!” a uimire.

Înainte de a urca pe scenă, a îmbrățișat-o pe actrița Michelle Yeoh (60 de ani), alături de care joacă în filmul care e cotat cu cele mai mari șanse la Oscar 2023. Apoi a sărutat-o pasional pe gură, în văzut a sute de spectatori. Sursa foto: Profimediaimages.ro

„Te iubesc, te iubesc, te iubesc”, i-a transmis actrița colegei sale din sală.

Jamie Lee Curtis are o relație specială cu actrița de 60 de ani, alături de care joacă în filmul care face senzație în toată lumea.

În timpul discursului de acceptare a premiului, Curtis a dezvăluit motivele pentru care a acceptat să joace în film și, indirect, de ce a sărutat-o pe gură pe Michelle Yeoh.

„Rick Kurtzman m-a sunat și mi-a zis: Jamie, Daniels (regiorii Daniel Kwan și Daniel Scheinert - n.red.) fac un film ciudat cu Jonathan, va fi filmat în LA, și e cu Michelle Yeoh. Eu am zis: DA, el revenit: Stai puțin! E cam ciudat (filmul). Am zis: bine, dar ea e în film și o să fiu opusul ei? Da. Atunci o fac. Michelle Yeoh... te iubesc, te iubesc, te iubesc”. Sursa foto: Getty Images

Rolul din Everything Everywhere All at Once i-a adus actriței primul premiu SAG și prima nominalizare la Oscar.

Jamie Lee Curtis este căsătorită cu Christopher Guest, scenarist, compozitor, muzician și actor. Împreună au adoptat o fată, Annie (36 de ani), și un băiat pe nume Ruby (26 de ani). Recent, Jamie Lee Curtis a dezvăluit că Ruby este transgender . „Băiatul nostru a devenit fiica noastră”, a spus actrița în revista AARP.

Fotografii: Getty Images

