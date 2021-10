Jamie Lee Curtis, nemulțumită de rolurile pe care le primește la Hollywood: "Nu sunt pregătită să interpretez bunicuțe"

Jamie Lee Curtis a participat recent la un eveniment monden, iar apariția sa nu a putut fi trecută cu vederea. Ea a demonstrat că vârsta este doar un număr și nu a ezitat să se fotografieze cu o armă de jucărie, similară celei folosite de Arnold Schwarzenegger în filmul Terminator.

Nu doat tonusul fizic al actriței este excelent, ci și starea ei de spirit. Ea a declarat recent că "nu se simte pregătită să interpreteze roluri de bunicuță". Ar prefera să joace în filme de acțiune, căci sunt mai potrivite pentru starea ei de spirit!

Jamie Lee Curtis, o scriitoare talentată

Jamie Lee Curtis nu este doar o actriță de succes, ci și o scriitoare foarte talentată.

Where Do Balloons Go?, o odisee spațială, a fost lansată în septembrie 2000. Cartea Today I Feel Silly and Other Moods That Make My Day s-a bucurat de nouă săptămâni de prezență pe lista din New York Times a celor mai bine vândute cărți.

Primele ei cărți, When I Was Little: A Four - Your Old’s Memoir of Her Youth și Tell Me Again About the Night I Was Born s-au vândut fiecare în peste 100.000 de exemplare și au fost de asemenea publicate în Anglia, Australia și în alte 7 țări.

Sursă foto: Gettyimages

