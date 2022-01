Janet Jackson, apariție rară într-o revistă glossy. Cum arată sora lui Michael Jackson la 55 de ani

După o absență îndelungată de pe copertele revistelor, Janet Jackson revine cu un pictorial spectaculos în Allure. Printre ținutele alese, cântăreața face senzație cu o rochie aurie Stella McCartney.

Janet a acordat și un interviu în care a vorbit despre începuturile sale în muzică sau despre stilul vestimentar, însă a evitat subiectele pe care le aștepta toată lumea – cum se descurcă în calitate de mama singură, după despărțirea de tatăl copilului ei, miliardarul arab Wissam Al Mana.

După o viață în care s-a luptat cu kilogramele în plus, fiind ba super fit, ba supraponderală, Janet Jackson și-a găsit echilibrul. Vedeta arată excepțional în pictorialul Allure.

În peste 30 de ani de cariera, Janet a trecut printr-o mulțime de schimbări de look și s-a luptat în permanență cu kilogramele în plus, făcând eforturi uriașe să rămână slabă.

Cântăreața a povestit în repetate rânduri că a suferit toată viața din cauza restricțiilor alimentare. În autobiografia “True you: A Journey to Finding and Loving Yourself" Janet a dezvăluit că fratele ei, Michael, râdea de ea că este grasă.

"Frații mei bine-intenționați, mai ales drăguțul de Michael, mă tachinau necontenit până când am început să cred că nu sunt sufiecient de bună. Depresia m-a condus spre mâncatul excesiv, astfel că am prins proporții care se vedeau și mai bine în lumina reflectoarelor", a mai dezvăluit Janet în biografia ei.