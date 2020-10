Jeff Bridges a fost diagnosticat cu limfom. Primele declarații ale actorului

Actorul, în vârstă de 70 de ani a făcut anunțul trist pe rețelele sociale: “Un nou rahat a ieșit la iveală. Am fost diagnosticat cu limfom. Deşi este o boală gravă, sunt norocos că am o echipă minunată de medici şi prognosticul e bun. Am început tratamentul şi vă voi ţine la curent cu recuperarea mea.”

El a spus că înțelege că boala este gravă. Limfomul este un tip de cancer care începe în sistemul limfatic, rețeaua de combatere a bolilor organismului, care include ganglionii limfatici, splina, glanda timusului și măduva osoasă. Principalele tipuri de limfom sunt limfomul Hodgkin și limfomul non-Hodgkin.

Bridges și-a exprimat recunoștința față de familia, prietenii și echipa medicală și au promis că va ține fanii la curent cu recuperarea sa.

Bridges este de șapte ori nominalizat la Oscar, cunoscut pentru rolurile sale din “Starman”, „True Grit”, „The Last Picture Show” și multe alte filme. A câștigat un premiu al Academiei în 2010 pentru „Crazy Heart” și a fost nominalizat recent pentru rolul de avocat din „Hell or High Water”.

Sursă foto: Getty images

