Jennifer Aniston, syper sexy într-o ținută sport. La 51 de ani, are un nou job, de care este foarte mândră

Recent, Jennifer Aniston a devenit imaginea brandului de suplimente Vital Proteins, dar și directorul creativ al mărcii. Cu această ocazie, a realizat un spot publicitar și mai multe fotografii. Actrița a arătat senzațional într-o ținută sport, care îi scoate în evidență silueta atletică.

Jennifer a ținut să le împărtășească vestea și fanilor ei de pe Instagram. ”Sunt atât de încântată să anunț (în sfârșit) că mă alătur @vitalproteins în calitate de director creativ. Cu ani în urmă, am început să folosesc Vital Proteins în mod regulat ... așa că, atunci când s-a prezentat oportunitatea de a face parte din brand, am acceptat. Întotdeauna am încurajat întărirea sănătății din interior spre exterior - și sunt fericită că pot să împărtășesc cu voi importanța colagenului”, a scris ea.

Secretul frumuseții lui Jennifer Aniston

Într-un interviu acordat BAZAAR UK în 2016, actrița a dezvăluit filosofia sa legată de frumusețe și wellness. „Le spun întotdeauna prietenilor mei să dormă mai mult și să bea mai multă apă. Dacă ești deshidratat sau dacă ai dormit puțin, acest lucru se vede pe pielea ta ”, explică ea. „Și în fiecare dimineață încerc să-mi fac timp să meditez, dar, în general, mă relaxez destul de ușor. Zilnic, iau vitamine.”, a mai spus actrița.

Sursă foto: Getty Images, Instagram jenniferaniston