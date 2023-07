Jennifer Lopez, o nouă apariție în costum de baie care frapează. „Cred că a încetat să îmbătrânească la 30 de ani”

Jennifer Lopez a petrecut un weekend relaxant. Artista a profitat de vremea frumoasă și s-a bronzat lângă piscina din fața conacului, pe care l-a achiziționat recent, contra sumei de 60,85 milioane de dolari. Ea a purtat un costum de baie întreg, roz deschis, cu un decolteu generos și o pereche de ochelari de soare supradimensionați.

„Sper că toată lumea a avut un weekend minunat, plin de dragoste și distracție, alături de familie și prieteni”, a scris vedeta în dreptul imaginilor.

Așa cum era de așteptat, mii de fani au complimentat-o pentru felul în care arată.

„Cred că a încetat să îmbătrânească la 30 de ani”, „Arată ca fetele de 18 ani! Bunica mea are aceeași vârstă cu Jennifer, nu-mi vine să cred”, „De mică am urmărit-o pe Jennifer. Pare că a rămas aceeași, nu s-a schimbat. M-am întrebat mereu câți ani are. Cred că poți arăta mai tânăr dacă ai o alimentație adecvată, suficient somn și o minte calmă”, sunt doar câteva dintre mesajele admiratorilor.

Jennifer Lopez adoră să fie aranjată în orice situație. Într-un interviu , ea a declarat că nu iese niciodată din casă fără să aplice mascara și gloss, și că până și pentru a merge la sală aplică pe pomeți și pe umeri un pic de glow. „Trebuie să te motivezi cumva”, a spus ea. Vedeta elege ținute elegante, pentru că vrea să arate cât mai bine când se uită în oglindă.

Sursă foto: Instagram/ jlo

