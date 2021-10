Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul cu pătrățele pe covorul roșu. Cum au surprins-o paparazzii alături de Ben Affleck

De data aceasta, Bennifer ne-au încântat cu prezența lor la premiera din New York a filmului The Last Duel, cu Affleck într-unul din rolurile principale, alături de Matt Damon. S-au sărutat, s-au îmbrățișat, iar paparazzii au surprins fiecare moment.

Diva latino și-a arătat corpul impresionat într-un outfit mulat, în două piese, care i-a lăsat abdomenul cu pătrățele la vedere.

În The Last Duel, Damon joacă rolul cavalerului francez Jean de Carrouges, a cărui soție îl acuză pe scutierul acestuia (Adam Driver) de viol. Affleck îl interpretează pe contele Pierre d'Alençon, care trebuie să ia o hotărâre în ceea privește acest caz.

Dacă Ben Affleck este ocupat cu promovarea noului său film, nici Jennifer Lopez nu stă degeaba. Aceasta vinde încălțările din noua ei colecție DSW ca pâinea caldă.

În plus, a început și filmările pentru noul ei film, The Mother. Lopez joacă rolul unei criminale, care e nevoită să renunțe la fiica sa, dar care se întoarce după câțiva ani pentru a o proteja de un grup de bărbați periculoși.

Și, pe lângă toate astea, este prezentă și alături de Ben Affleck la evenimentele de promovare ale filmului The Last Duel. Artista l-a însoțit chiar și la Festivalul de la Veneția în acest scop.

Acum, a fost cu el la New York, iar paparazzii i-au urmărit până și la o plimbare romantică în parc. Cei doi păreau deprinși dintr-o scenă a unui film romantic: eleganți, îndrăgostiti și puși pe șotii.

