Jessica (Rodrigo) Alves, fără machiaj după ce s-a transformat din Bărbatul Ken în Păpușa Barbie

Odată cu trecerea timpului, Rodrigo Alves și-a dat însă seama că se simte mai mult femeie decât bărbat, astfel că și-a schimbat numele în Jessica Alves și a devenit Păpușa Barbie.

După mai multe operații estetice, vedeta născută în Brazilia și-a luat inima în dinți și a postat pe Instagram o fotografie în care apare fără niciun pic de machiaj pe față, dacă ar fi să ne luăm după descrierea din dreptul imaginii.

„A trecut mai bine de un an de când am decis să fiu eu. Am ales libertatea, fericirea și onestitatea, iar în 2021 sunt mai fericită ca niciodată. Stând acasă și în siguranță în aceste vremuri grele m-au făcut să-mi las tenul să respire și nu m-am machiat”, a scris Jessica Alves în dreptul fotografiei.

foto: Profimedia Images

