Jill Biden, umilită în Wall Street Journal: „Primă Doamnă, doamnă Biden, Jill, puștoaico”

Jill Biden, care va devenit Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii începând cu data de 20 ianuarie 2021, este subiectul unui articol jignitor publicat de Wall Street Journal. Sub semnătura lui Joseph Epstein, articolul de opinie o înfierează pe Jill Biden care, la 69 de ani, este numită „puștoaică”.

„Primă Doamnă, doamnă Biden, Jill, puștoaico: un sfat cu privire la ceea ce poate părea o chestiune minusculă, dar care nu e lipsită e importanță. E vreo șansă să renunți la particula Dr. din fața numelui? Dr. Jill Biden sună și pare cam fraudulos, să nu spun puțin comic”, își începe jurnalistul articolul.

Semnatarul consideră că Jill Biden nu merită titlul de doctor pe care și-l arogă, grație diplomei de doctor în educație obținută cu lucrarea de disertație cu „neinspiratul titlu” Student Retention at the Community College Level: Meeting Students’ Needs.

„Un om înțelept a spus odată că nimeni nu ar trebui să se numească doctor dacă nu a adus pe lume un copil. Gândește-te la asta, Dr. Jill, și renunță imediat la doctor”, mai scrie jurnalistul.

Opinia publică este șocată de reacția lui Joseph Epstein și a reacționat în favoarea soției lui Joe Biden. Articolul a fost aspru criticat de multe personalități.

„Dr. Biden și-a obținut diplomele prin multă muncă și curaj. Ea este o sursă de inspirație pentru mine, pentru elevii ei și pentru americanii din întreaga țară. Acest articol nu ar fi fost scris dacă era vorba de un bărbat”, a scris pe Twitter Doug Emhoff, soțul vice-președintelui ales al SUA, Kamala Harris.

Fiica cea mică a lui Martin Luther King Jr, Dr. Bernice King, a reacționat și ea pe Twitter: „Dragă @DrBiden, tatăl meu a avut titlu de doctor, deși nu a fost medic. Iar de munca lui a beneficiat umanitatea din plin. Și de a ta, la fel”.

Jill Biden, în vârstă de 69 de ani, este doctor în educație și profesoară de engleză la North Virginia Community College. Ea a declarat că va continua să predea și după ce va deveni Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii. În România, Carmen Iohannis și-a păstrat meseria de bază, cea de profesor, după ce a devenit Prima Doamnă.

Fotografii: Getty Images

Vezi și VIDEO: ShARE ÎN BUCATE: Prăjitură de mălai cu sirop de lămâie