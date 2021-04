Jojo a împlinit 40 de ani. Ce surpriză i-a făcut soțul ei, Paul Ipate

Paul a găsit momentul potrivit, când a putut să-i sustragă telefonul, și a înregistrat un mesaj de felicitare chiar pe pagina de Instagram a Cătălinei, la story.

”Vroiam să-ți zic, când o să găsești story-ul ăsta, să știi că te iubesc. La mulți ani! Să fii sănătoasă și să avem cel puțin 50-60 de ani împreună, sper să și trăiesc, să-i prind...și că ești minunată și tot ce mi-am dorit vreodată. Te pup, îți las și niște poze după, ca să te distrezi”, a spus Paul Ipate. În continuare, actorul a postat câteva fotografii amuzante. (vezi galeria foto)

”Se spune ca femeia la 40 de ani adauga peste toata experienta vietii de pana atunci intelepciunea ei. Au fost pana acum 39 de primaveri frumoase. Celelalte de abia acum vor incepe sa vina. Ce am invatat in toti acesti 39 de ani? Sa ma apreciez mai mult, sa fiu mai blanda cu mine, sa am mai multa rabdare si sa imi onorez trecutul cu toate cele care s-au intamplat sau nu au putut sa se intample”, a scris vedeta pentru fanii ei de pe Instagram.

”O prietena draga mie mi-a spus ca in fiecare an de ziua noastra de nastere facem un bilant. Al meu arata asa: Achim, Zora, Paul, familia mea, prietenii mei, o cariera lunga, doua pisici, doi caini, multe flori plantate, multe cantece cantate, locuri minunate vizitate si toate facute cu multa multa iubire! Asadar, in noaptea asta, fac trecerea catre noua perioada din viata mea. Sunt fericita ca am ajuns pana aici pe drumul meu si astept cu inima deschisa tot ce urmeaza!”, a mai scris Jojo.

După cum se poate observa din story-ul vedetei, Jojo va sărbători în compania oamenilor dragi și a prietenilor la un local din Capitală. (vezi galeria foto)

